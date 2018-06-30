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David Ignatius: Putin plays a victorious hand in Syria
Published: June 30, 2018 - 8:25 PM
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By David Ignatius

Washington Post

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