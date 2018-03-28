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David Ignatius: Will John Bolton fit into the job?
Published: March 28, 2018 - 6:21 PM
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By David Ignatius
Washington Post
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