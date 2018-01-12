Ohio.com / Editorial / Commentary / Eugene Robinson: What the president doesn’t know
Published: January 12, 2018 - 7:09 PM
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By Eugene Robinson
Washington Post
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