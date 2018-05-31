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George F. Will: Mitch McConnell plays ‘the long game’
Published: May 31, 2018 - 6:44 PM
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By George F. Will

Washington Post

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