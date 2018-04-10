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George F. Will: Syria crosses the line. How best to respond?
Published: April 10, 2018 - 7:42 PM
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By George F. Will
Washington Post
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