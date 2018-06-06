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Harry Litman: Justice Kennedy polishes his legacy
Published: June 6, 2018 - 6:35 PM
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By Harry Litman

Los Angeles Times

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