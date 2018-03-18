Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Ian Ayres and Fredrick Vars: ‘Firearm choice’ — a new way to save lives
Published: March 18, 2018 - 6:47 PM
Full Screen Linked Image
By Ian Ayres and Fredrick Vars
Los Angeles Times
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Ian Ayres and Fredrick Vars: ‘Firearm choice’ — a new way to save lives Updated March 18th, 2018 6:47 PM
Beacon Journal/Ohio.com editorial board: About the McCabe firing Updated March 18th, 2018 6:47 PM
Michael Gerson: Now it’s really Trump unbound Updated March 18th, 2018 6:47 PM
Stein Ringen: Who in the world will defend democracy? March 17th, 2018 8:08 PM

THE LATEST

Some wanted Florida suspect Nikolas Cruz committed in 2016 Updated March 18th, 2018 6:12 PM
Cirque du Soleil performer dies after fall at Florida show Updated March 18th, 2018 5:45 PM
Things to Do, March 19: ‘Alaska’ star speaks; teen suicide discussion; sax, flute and electronics Updated March 18th, 2018 5:43 PM
Winning $457 million Powerball ticket sold in Pennsylvania Updated March 18th, 2018 5:41 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal