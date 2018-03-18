Home / Editorial / Commentary / Ian Ayres and Fredrick Vars: ‘Firearm choice’ — a new way to save lives
Published: March 18, 2018 - 6:47 PM
By Ian Ayres and Fredrick Vars
Los Angeles Times
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