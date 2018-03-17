Home / Editorial / Commentary / Joe Nocera: And then there was no one at the Export-Import Bank
Published: March 17, 2018 - 8:08 PM
By Joe Nocera
Bloomberg View
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5ORVcgWU9SSzogUmV4IFRpbGxlcnNvbiBpc24mIzgyMTc7dCB0aGUgb25seSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBvZmZpY2lhbCB3aG9zZSBkZXBhcnR1cmUgd2FzIGFubm91bmNlZCBvbiBUdWVzZGF5LiBTbyB3YXMgU2NvdHQgU2NobG9lZ2VsJiM4MjE3O3MuIFNjaGxvZWdlbCYjODIxNztzIHRpdGxlIGlzIGZpcnN0IHZpY2UgcHJlc2lkZW50LCB2aWNlIGNoYWlybWFuIG9mIHRoZSBib2FyZCwgYW5kIGFnZW5jeSBoZWFkIChhY3RpbmcpIGZvciB0aGUgRXhwb3J0LUltcG9ydCBCYW5rIG9mIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLjwvcD4KPHA+VG8gcHV0IGl0IG1vcmUgYmx1bnRseSwgaGUgd2FzIHRoZSBsYXN0IG1hbiBzdGFuZGluZy48L3A+CjxwPlRoZSBFeC1JbSBiYW5rIGhhc24mIzgyMTc7dCBoYWQgYSBjb25maXJtZWQgY2hhaXJtYW4gc2luY2UgRnJlZCBIb2NoYmVyZywgd2hvIGhlbGQgdGhlIGpvYiBkdXJpbmcgdGhlIE9iYW1hIGFkbWluaXN0cmF0aW9uLCBsZWF2aW5nIGp1c3QgYmVmb3JlIERvbmFsZCBUcnVtcCB3YXMgc3dvcm4gaW4gYXMgcHJlc2lkZW50LiBJdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IGhhdmUgYW4gaW5zcGVjdG9yIGdlbmVyYWwuIFRoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm8gZGVwdXR5IGNoaWVmIG9mIHN0YWZmLiBJdHMgaGVhZCBvZiBjb25ncmVzc2lvbmFsIGFmZmFpcnMgaXMgc2VydmluZyBpbiBhbiAmIzgyMjA7YWN0aW5nJiM4MjIxOyBjYXBhY2l0eS48L3A+CjxwPk1vc3QgZGlyZSBvZiBhbGwsIG9ubHkgb25lIHNlYXQgb2YgaXRzIGZpdmUtbWVtYmVyIGJvYXJkIGlzIGN1cnJlbnRseSBmaWxsZWQgJiM4MjEyOyBieSBTY2hsb2VnZWwuIE9uY2UgaGUgbGVhdmVzIG9uIE1hcmNoIDI0LCB0aGUgYm9hcmQgd2lsbCBiZSBjb21wbGV0ZWx5IHZhY2FudC4gQ29uc2VydmF0aXZlcyBoYXZlIHRyaWVkIGZvciB5ZWFycyB0byBzaHV0IGRvd24gdGhlIEV4LUltIGJhbmssIHdpdGhvdXQgc3VjY2Vzcy4gTm93LCBpdCBhcHBlYXJzLCB0aGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24sIHdpdGggdGhlIGhlbHAgb2YgUmVwdWJsaWNhbiBTZW5hdG9ycyBQYXQgVG9vbWV5IGFuZCBSaWNoYXJkIFNoZWxieSwgaXMgZmluZGluZyBhbm90aGVyIHdheSB0byB3aW5kIGl0IGRvd24uIEkmIzgyMTc7ZCBjYWxsIGl0IGJlbmlnbiBuZWdsZWN0LCBleGNlcHQgdGhhdCBpdCBpc24mIzgyMTc7dCB2ZXJ5IGJlbmlnbi48L3A+CjxwPlRoZSBjb25zZXJ2YXRpdmUgY2FzZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBiYW5rIGlzIHRoYXQsIGluIGJhY2tpbmcgbG9hbnMgdGhhdCBhbGxvdyBjb21wYW5pZXMgYWJyb2FkIHRvIHBheSBVLlMuIGNvbXBhbmllcyBmb3IgYWlycGxhbmVzIG9yIHRvIGJ1aWxkIHJlZmluZXJpZXMsIGl0IGlzIGVuZ2FnaW5nIGluICYjODIyMDtjcm9ueSBjYXBpdGFsaXNtJiM4MjIxOyBhbmQgaXMgJiM4MjIwO3BpY2tpbmcgd2lubmVycyBhbmQgbG9zZXJzLiYjODIyMTsgSSYjODIxNzt2ZSBuZXZlciB1bmRlcnN0b29kIHRob3NlIGNvbXBsYWludHMuIFRoZSBFeC1JbSBiYW5rIG9mZmVycyBleHBvcnQgY3JlZGl0IGZpbmFuY2luZyB0byBmYWNpbGl0YXRlIGV4cG9ydHMgYW5kIGluIGRvaW5nIHNvLCBjcmVhdGVzIGpvYnMuIEhvdyBjYW4gdGhpcyBwb3NzaWJseSBiZSBiYWQ/IEJlc2lkZXMsIHlvdSYjODIxNztkIHRoaW5rIHRoYXQgYW4gYWRtaW5pc3RyYXRpb24gdGhhdCBjbGFpbXMgdG8gY2FyZSBhYm91dCBqb2JzIChhbmQgcmVkdWNpbmcgdGhlIHRyYWRlIGRlZmljaXQpIHdvdWxkIHRyZWFzdXJlIGFuIGFnZW5jeSBtYW5pYWNhbGx5IGZvY3VzZWQgb24ganVzdCB0aGF0LiBCdXQgYXBwYXJlbnRseSBub3QuPC9wPgo8cD5VbmRlciB0aGUgcnVsZXMsIHRoZSBFeC1JbSBiYW5rIGNhbm5vdCBtYWtlIGFueSBkZWFsIG92ZXIgJDEwIG1pbGxpb24gd2l0aG91dCB0aGUgYXBwcm92YWwgb2YgYSBxdW9ydW0gb2YgdGhlIGJvYXJkICYjODIxMjsgdGhhdCBpcywgdGhyZWUgYm9hcmQgbWVtYmVycy4gQnV0IHRoZSBiYW5rIGhhc24mIzgyMTc7dCBoYWQgYSBxdW9ydW0gc2luY2UgMjAxNSBiZWNhdXNlIFNoZWxieSwgdGhlIHBvd2VyZnVsIGNoYWlybWFuIG9mIHRoZSBTZW5hdGUgQmFua2luZyBDb21taXR0ZWUsIHJlZnVzZWQgdG8gYWxsb3cgYSBjb21taXR0ZWUgdm90ZSBvbiBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hJiM4MjE3O3Mgbm9taW5lZSBmb3IgYSB0aGlyZCBib2FyZCBtZW1iZXIuPC9wPgo8cD5BbmQgd2hpbGUgdGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGhhZCBkb25lIGEgbWlzZXJhYmxlIGpvYiBvZiBmaWxsaW5nIGV4ZWN1dGl2ZSBwb3NpdGlvbnMgaW5zaWRlIHRoZSBhZ2VuY3ksIGl0IGRpZCBzZW5kIGZvdXIgbm9taW5lZXMgdG8gdGhlIFNlbmF0ZSBmb3IgY29uZmlybWF0aW9uLiBTaGVsYnkgYW5kIFRvb21leSBoYXZlIHB1dCBhIGhvbGQgb24gdGhlIG5vbWluZWVzIHNvIHRoZXkgY2FuJiM4MjE3O3QgY29tZSB1cCBmb3IgYSB2b3RlLjwvcD4KPHA+SG9iYmxpbmcgdGhlIEV4LUltIGJhbmsgbWF5IG1ha2UgVG9vbWV5IGFuZCBTaGVsYnkgdGhlIGRhcmxpbmdzIG9mIHRoZSBIZXJpdGFnZSBGb3VuZGF0aW9uLCBidXQgaXQmIzgyMTc7cyBkb2luZyByZWFsIGhhcm0gdG8gdGhlIGNvdW50cnkuIEJpZyBwdXJjaGFzZXMgb2YgYWlyY3JhZnQgYWxtb3N0IGFsd2F5cyByZXF1aXJlIGV4cG9ydCBjcmVkaXQgZmluYW5jaW5nOyBBbWVyaWNhbiBjb21wYW5pZXMgc2ltcGx5IHdvbiYjODIxNzt0IGdldCB0aGUgZGVhbCBpZiB0aGVpciBidXllcnMgY2FuJiM4MjE3O3QgYWNjZXNzIHN1Y2ggZmluYW5jaW5nLiBCb2VpbmcgaGFzIGxvbmcgYmVlbiBFeC1JbSBiYW5rJiM4MjE3O3MgYmlnZ2VzdCBjdXN0b21lci4gTm93LCBob3dldmVyLCBpdCBtdXN0IHR1cm4gdG8gb3RoZXIgY291bnRyaWVzJiM4MjE3OyBleHBvcnQgY3JlZGl0IGFnZW5jaWVzLCBzdWNoIGFzIFVLIEV4cG9ydCBGaW5hbmNlIGluIEJyaXRhaW4uPC9wPgo8cD5UaGVyZSYjODIxNztzIGEgY2F0Y2gsIHRob3VnaC4gQnJpdGFpbiB3aWxsIGJhY2sgQm9laW5nIG9yZGVycyBvbmx5IGlmIHRoZXkgdXNlIEJyaXRpc2ggUm9sbHMtUm95Y2UgZW5naW5lcyAmIzgyMTI7IGFuZCBub3QgR2VuZXJhbCBFbGVjdHJpYyYjODIxNztzIGpldCBlbmdpbmVzIGZyb20gdGhlIFUuUy4gWWVzLCB0aGUgY3VzdG9tZXJzIGdldCB0byBkZWNpZGUgd2hpY2ggZW5naW5lcyB0aGV5IHdhbnQgaW4gdGhlaXIgcGxhbmVzLCBidXQgZ2l2ZW4gdGhlIHNpdHVhdGlvbiwgdGhlcmUmIzgyMTc7cyByZWFsbHkgb25lIGNob2ljZTogUm9sbHMtUm95Y2UuIFdoaWNoIG1lYW5zIG1vcmUgam9icyBmb3IgQnJpdGFpbiwgYW5kIGZld2VyIGZvciB0aGUgVS5TLjwvcD4KPHA+R0UgaXRzZWxmLCB3aGljaCBoYWQgb2Z0ZW4gbmVlZGVkIGV4cG9ydCBjcmVkaXQgZmluYW5jaW5nIHRvIHNlYWwgZGVhbHMgaW4gQWZyaWNhIGFuZCBlbHNld2hlcmUsIGhhcyBiZWVuIHNoaWZ0aW5nIGFsbCBraW5kcyBvZiBtYW51ZmFjdHVyaW5nIHRvIGNvdW50cmllcyBsaWtlIEZyYW5jZSwgSHVuZ2FyeSBhbmQgQ2hpbmEgaW5zdGVhZCBvZiBleHBhbmRpbmcgaW4gVGV4YXMgYW5kIFNvdXRoIENhcm9saW5hLjwvcD4KPHA+V2VzdGluZ2hvdXNlLCB3aGljaCBpcyBiYXNlZCBpbiBUb29tZXkmIzgyMTc7cyBob21lIHN0YXRlLCBQZW5uc3lsdmFuaWEsIGlzIGxvc2luZyBvdXQgb24gb3JkZXJzIGZvciBudWNsZWFyIHBvd2VyIHBsYW50cyB0byBDaGluYSBhbmQgUnVzc2lhLCBib3RoIG9mIHdoaWNoIGhhdmUgYWdncmVzc2l2ZSBleHBvcnQgY3JlZGl0IGFnZW5jaWVzLiBBbWVyaWNhcmliZSwgYSBjb25zdHJ1Y3Rpb24gY29tcGFueSBiYXNlZCBpbiBGbG9yaWRhLCBkaWQgbXVjaC1wcmFpc2VkLCBzdGF0ZS1vZi10aGUtYXJ0IHdvcmsgb24gYSBob3NwaXRhbCBpbiBHaGFuYSBhIGZldyB5ZWFycyBhZ28uIE5vdywgYXMgR2hhbmEgbG9va3MgdG8gZXhwYW5kIHRoZSBob3NwaXRhbCwgdGhlIHdvcmsgaXMgbW9yZSBsaWtlbHkgdG8gZ28gdG8gYSBDaGluZXNlIGNvbnN0cnVjdGlvbiBjb21wYW55IHRoYW4gYW4gQW1lcmljYW4gb25lLjwvcD4KPHA+VGhlcmUgYXJlIGxvdHMgb2YgZXhhbXBsZXMgbGlrZSB0aGlzLiBCZWNhdXNlIG9mIHRoZSBsYWNrIG9mIGEgcXVvcnVtLCAkNDAgYmlsbGlvbiB3b3J0aCBvZiBkZWFscyBhcmUgYmFja2xvZ2dlZCwgd2l0aCB0aGUgcG90ZW50aWFsIHRvIGNyZWF0ZSBzZXZlcmFsIGh1bmRyZWQgdGhvdXNhbmQgam9icy4gQ2hpbmEsIEkmIzgyMTc7bSB0b2xkLCBoYXMgZG9uZSBtb3JlIGV4cG9ydCBmaW5hbmNpbmcgaW4gdGhlIGxhc3QgdHdvIHllYXJzIHRoYW4gdGhlIEV4LUltIGJhbmsgaGFzIGRvbmUgaW4gaXRzIGVudGlyZSA4NC15ZWFyIGhpc3RvcnkuPC9wPgo8cD5TY2hsb2VnZWwsIHdobyBoYXMgYmVlbiB3aXRoIHRoZSBiYW5rIGZvciBmaXZlIHllYXJzLCBpcyBsZWF2aW5nIHRvIGZvcmNlIHRoZSBpc3N1ZSB3aXRoIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbi4gT25jZSBoZSBpcyBnb25lIGFuZCB0aGUgYm9hcmQgaGFzIG5vIG1lbWJlcnMsICYjODIyMDtQcmVzaWRlbnQgVHJ1bXAgaGFzIHRoZSBvcHBvcnR1bml0eSB0byBhcHBvaW50IGFuIGFjdGluZyBwcmVzaWRlbnQgYW5kIGFuIGFjdGluZyBmaXJzdCB2aWNlIHByZXNpZGVudCB3aG8gY2FuIHNlcnZlIHVudGlsIGhlIGNhbiBjb252aW5jZSBTZW5hdG9yIFRvb21leSB0byBsaWZ0IGhpcyBob2xkIG9uIHRoZSBmb3VyIG5vbWluZWVzIHRoYXQgYXJlIHBlbmRpbmcgb24gdGhlIFNlbmF0ZSBmbG9vciwmIzgyMjE7IFNjaGxvZWdlbCBzYWlkIGluIGFuIGVtYWlsLjwvcD4KPHA+SWYgdGhlIGhvbGQgd2VyZSBsaWZ0ZWQsIHRoZSBmb3VyIG5vbWluZWVzIHdvdWxkIHBhc3MgaW4gYSBsYW5kc2xpZGUuIERlc3BpdGUgdGhlIGZpZXJjZSBvcHBvc2l0aW9uIHRoZSBFeC1JbSBiYW5rIGhhcyBlbmdlbmRlcmVkLCB0aGUgSG91c2UgYW5kIHRoZSBTZW5hdGUgaGF2ZSBhbHdheXMgcmVhdXRob3JpemVkIGl0IHdpdGggYmlnIG1hcmdpbnMuIFRoZSB2YXN0IG1ham9yaXR5IG9mIG1lbWJlcnMgd2FudCB0aGUgRXgtSW0gYmFuayB1cCBhbmQgcnVubmluZy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtBIHNpbXBsZSBTZW5hdGUgdm90ZSB3aWxsIHVubGVhc2ggbW9yZSBtaWRkbGUtY2xhc3Mgam9icyBhbmQgaW5jcmVhc2UgVS5TLiBleHBvcnRzIG1vcmUgdGhhbiBhbnkgc2luZ2xlIGFjdGlvbiwmIzgyMjE7IEhvY2hiZXJnLCB0aGUgZm9ybWVyIGNoYWlybWFuLCB0b2xkIG1lLiAmIzgyMjA7V2h5IHRoZSBVLlMuIHdhbnRzIHRvIGRpc2FybSBpbiB0aGUgdHJhZGUgYXJlbmEgaXMgdG90YWxseSBiYWZmbGluZyB0byBBbWVyaWNhbiBleHBvcnRlcnMgYW5kIHdvcmtlcnMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+SGUmIzgyMTc7cyByaWdodC4gR2V0dGluZyB0aGUgRXgtSW0gYmFuayBiYWNrIG9uIHRyYWNrIG91Z2h0IHRvIGJlIGEgbmF0dXJhbCBwcmlvcml0eSBmb3IgVHJ1bXAuIFRoYXQgaXQgaXNuJiM4MjE3O3QgaXMgbW9yZSB0aGFuIGJhZmZsaW5nLiBJdCYjODIxNztzIGluZnVyaWF0aW5nLjwvcD4KPHA+Tm9jZXJhIGlzIGEgQmxvb21iZXJnIFZpZXcgY29sdW1uaXN0LiBIZSBoYXMgd3JpdHRlbiBidXNpbmVzcyBjb2x1bW5zIGZvciBFc3F1aXJlLCBHUSBhbmQgdGhlIE5ldyBZb3JrIFRpbWVzLCBhbmQgaXMgdGhlIGZvcm1lciBlZGl0b3JpYWwgZGlyZWN0b3Igb2YgRm9ydHVuZS4gSGUgaXMgdGhlIGNvLWF1dGhvciBvZiA8ZW0+SW5kZW50dXJlZDogVGhlIEluc2lkZSBTdG9yeSBvZiB0aGUgUmViZWxsaW9uIEFnYWluc3QgdGhlIE5DQUE8L2VtPi48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)