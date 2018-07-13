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Marc A. Thiessen: Trump delivers tough love for NATO
Published: July 13, 2018 - 10:37 PM
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By Marc A. Thiessen

Washington Post Writers Group

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