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Mary Schmich: How I got comfortable with a comfort dog
Published: April 2, 2018 - 6:21 PM
By Mary Schmich
Chicago Tribune
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