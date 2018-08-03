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Michael Gerson: In nominating Brett Kavanaugh, Trump made his best decision as president
Published: August 3, 2018 - 7:18 PM
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By Michael Gerson

Washington Post Writers Group

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