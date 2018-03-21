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Michael Gerson: We are not ‘globalists.’ We are Americans
Published: March 21, 2018 - 5:25 PM
By Michael Gerson
Washington Post Writers Group
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