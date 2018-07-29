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Robert J. Samuelson: How ‘independent’ is the Fed?
Published: July 29, 2018 - 9:35 PM
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By Robert J. Samuelson

Washington Post

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