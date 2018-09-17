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Ruth Marcus: Kavanaugh’s accuser stands up. What next in the Senate?
Published: September 17, 2018 - 7:20 PM
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By Ruth Marcus

Washington Post

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