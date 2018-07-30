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Ruth Marcus: So, Rudy Giuliani wants a credibility contest?
Published: July 30, 2018 - 5:57 PM
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By Ruth Marcus

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