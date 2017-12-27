Ohio.com / Editorial / Commentary / Stephen L. Carter: When it all comes down to a single vote
Published: December 27, 2017 - 7:31 PM
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By Stephen L. Carter
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