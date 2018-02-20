Ohio.com / Editorial / Commentary / Tom Nichols: Americans would do better listening to experts who know what they’re talking about
Published: February 20, 2018 - 5:28 PM
By Tom Nichols
Los Angeles Times
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