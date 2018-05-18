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William Hershey: Glenn vs. Metzenbaum in 1974 — best Ohio rematch ever
Published: May 18, 2018 - 9:34 PM
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By William Hershey
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