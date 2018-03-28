Beacon Journal/Ohio.com editorial board: Don’t risk the census

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XaWxidXIgUm9zcyBhdHRlbXB0ZWQgdG8gZWFzZSBjb25jZXJucy4gVGhlIHNlY3JldGFyeSBvZiBjb21tZXJjZSByZW1pbmRlZCB0aGF0IEJyaXRhaW4gYW5kIG90aGVyIGRlbW9jcmFjaWVzIGFzayBhYm91dCBjaXRpemVuc2hpcCB3aXRob3V0IGhhcm1pbmcgdGhlaXIgY2Vuc3VzIGNvdW50cy4gSGUgdW5kZXJzdG9vZCB0aGVyZSB3b3VsZCBiZSBjcml0aWNpc20gb2YgaGlzIGRlcGFydG1lbnQmIzgyMTc7cyBkZWNpc2lvbiwgYW5ub3VuY2VkIE1vbmRheSwgdG8gYWRkIGEgY2l0aXplbnNoaXAgcXVlc3Rpb24gdG8gdGhlIDIwMjAgY2Vuc3VzLjwvcD4KPHA+V2hhdCBSb3NzIG92ZXJsb29rZWQgaXMgdGhpcyB1bmlxdWUgbW9tZW50LCBQcmVzaWRlbnQgVHJ1bXAgaGF2aW5nIGNvbmR1Y3RlZCBhIGNhbXBhaWduIG9mIGZlYXIgYW5kIGludGltaWRhdGlvbiBzaW5jZSBvcGVuaW5nIGhpcyBydW4gZm9yIHRoZSBwcmVzaWRlbmN5LiBDb25zaWRlciB0aGUgcmVjZW50IHJlcG9ydGluZyBvZiB0aGUgRGV0cm9pdCBGcmVlIFByZXNzIGFuZCB0aGUgQ2xldmVsYW5kIFBsYWluIERlYWxlciBhYm91dCB0aGUgYWdncmVzc2l2ZSBhcnJlc3QgcmVjb3JkIG9mIEltbWlncmF0aW9uIGFuZCBDdXN0b21zIEVuZm9yY2VtZW50LCB0YWtpbmcgaW50byBjdXN0b2R5IG1hbnkgd2l0aG91dCBjcmltaW5hbCBiYWNrZ3JvdW5kcy48L3A+CjxwPkluIHRoYXQgd2F5LCB0aGUgVHJ1bXAgV2hpdGUgSG91c2UgZG9lc24mIzgyMTc7dCBkZXNlcnZlIHRoZSBiZW5lZml0IG9mIHRoZSBkb3VidCwgbm8gbWF0dGVyIGhvdyBtYW55IHRpbWVzIHRoZSBzZWNyZXRhcnkgaW5zaXN0cyBvbiB0aGUgZ29vZCBpbnRlbnRpb25zIGF0IHdvcmsuPC9wPgo8cD5Bc2sgYWJvdXQgY2l0aXplbnNoaXAsIGFuZCB0aGUgbWVzc2FnZSBnb2VzIG91dCB0byBpbW1pZ3JhbnRzLCBkb2N1bWVudGVkIGFuZCB1bmRvY3VtZW50ZWQ6IERvbiYjODIxNzt0IHRha2UgdGhlIHJpc2sgb2YgYW5zd2VyaW5nIHRoZSBjZW5zdXMuPC9wPgo8cD5UaGF0IGplb3BhcmRpemVzIGFuIGFjY3VyYXRlIGNvdW50IG9mIGFsbCByZXNpZGVudHMgaGVyZSwgcmVxdWlyZWQgYnkgdGhlIENvbnN0aXR1dGlvbi4gVGhlIHJpcHBsZSBlZmZlY3QgdGhlbiBpcyB3aWRlLCBhZmZlY3RpbmcsIGZvciBpbnN0YW5jZSwgdGhlIHByb2Nlc3Mgb2YgcmVkaXN0cmljdGluZyBhbmQgcmVwcmVzZW50YXRpb24gaW4gQ29uZ3Jlc3MsIG5vdCB0byBtZW50aW9uIGluIHN0YXRlaG91c2VzIGFuZCBjaXR5IGhhbGxzLiBUaGUgZmxvdyBvZiBmZWRlcmFsIG1vbmV5LCBpbnZvbHZpbmcgc3VjaCB0aGluZ3MgYXMgZWR1Y2F0aW9uLCBoaWdod2F5cyBhbmQgaGVhbHRoIGNhcmUsIHJlZmxlY3RzIHRoZSBjZW5zdXMgY291bnQuPC9wPgo8cD5BIGZsYXdlZCBjb3VudCBpcyBub3QgZ29vZCBmb3IgYnVzaW5lc3MuIENvbXBhbmllcywgbGFyZ2VyIGFuZCBzbWFsbGVyLCBsb29rIHRvIHRoZSBjZW5zdXMgZm9yIHNvdW5kIGRhdGEgdG8gaGVscCB3aXRoIGRlY2lzaW9ucyBhYm91dCBjdXN0b21lcnMsIGxvY2F0aW9ucyBhbmQgZXhwYW5zaW9ucy4gUG9saWN5bWFraW5nIGluIHB1YmxpYyBoZWFsdGggZGVwZW5kcyBvbiBjZW5zdXMgbnVtYmVycywgZXNwZWNpYWxseSBpbiBpZGVudGlmeWluZyBhdC1yaXNrIGNvbW11bml0aWVzLiBSZXNlYXJjaGVycyB1c2UgdGhlIGluZm9ybWF0aW9uIGFzIHBhcnQgb2Yga25vd2luZyBhbmQgdW5kZXJzdGFuZGluZyB0aGUgY291bnRyeS48L3A+CjxwPkluIEphbnVhcnksIHNpeCBmb3JtZXIgZGlyZWN0b3JzIG9mIHRoZSBDZW5zdXMgQnVyZWF1LCBmcm9tIERlbW9jcmF0aWMgYW5kIFJlcHVibGljYW4gYWRtaW5pc3RyYXRpb25zLCB1cmdlZCBTZWNyZXRhcnkgUm9zcyB0byByZWplY3QgdGhlIGFkZGl0aW9uIG9mIGEgY2l0aXplbnNoaXAgcXVlc3Rpb24uIFRoZXkgY2l0ZWQgdGhlIGxhdGUgdGltaW5nIGluIGEgcHJvY2VzcyB0aGF0IGludm9sdmVzIGxvbmcgYW5kIGNhcmVmdWwgcGxhbm5pbmcuPC9wPgo8cD5BIGRyZXNzIHJlaGVhcnNhbCBmb3IgdGhlIGNlbnN1cyBpcyB1bmRlcndheSBpbiBQcm92aWRlbmNlLCBSLkkuIE1hbnkgb2YgdGhlIGRpc3RyaWJ1dGVkIGZvcm1zIGRvIG5vdCBpbmNsdWRlIHRoZSBjaXRpemVuc2hpcCBxdWVzdGlvbi4gVGhlIGZvcm1lciBkaXJlY3RvcnMgcmVtaW5kZWQgdGhhdCAmIzgyMjA7dGhlcmUgaXMgYSBncmVhdCBkZWFsIG9mIGV2aWRlbmNlIHRoYXQgZXZlbiBzbWFsbCBjaGFuZ2VzIGluIHRoZSBzdXJ2ZXkgJiM4MjMwOyBjYW4gaGF2ZSBzaWduaWZpY2FudCwgYW5kIG9mdGVuIHVuZXhwZWN0ZWQsIGNvbnNlcXVlbmNlcyBmb3IgdGhlIHJhdGUsIHF1YWxpdHkgYW5kIHRydXRoZnVsbmVzcyBvZiByZXNwb25zZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UaGUgaWRlYSBvZiBhZGRpbmcgYSBjaXRpemVuc2hpcCBxdWVzdGlvbiBzdGFydGVkIHdpdGggdGhlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBhbmQgaXRzIGNvbnRlbnRpb24gYWJvdXQgYmV0dGVyIGVuZm9yY2VtZW50IG9mIHRoZSBWb3RpbmcgUmlnaHRzIEFjdC4gWWV0IHRoZSBhY3QgaGFzIGJlZW4gc2VydmVkIHdlbGwgYnkgZGF0YSBmcm9tIHRoZSBBbWVyaWNhbiBDb21tdW5pdHkgU3VydmV5LCB3aGljaCBkb2VzIGFzayBhYm91dCBjaXRpemVuc2hpcC48L3A+CjxwPlNvIHdoeSBub3QgdGhlIGNlbnN1cywgdG9vPzwvcD4KPHA+VGhlIGluZm9ybWF0aW9uIGNvbGxlY3RlZCBzdGFuZHMgZm9yIDEwIHllYXJzLCB0aGUgY29uc2VxdWVuY2VzIGxhc2luZy4gTW9yZSwgaW4gdG9kYXkmIzgyMTc7cyBwb2xpdGljYWwgY2xpbWF0ZSwgaXQgaGFyZGx5IGlzIGEgbGVhcCB0byBjb25jbHVkZSB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UgcmVhbGx5IGlzIHNlZWtpbmcgYSBwYXJ0aXNhbiBlZGdlIGluIGRlcHJlc3NpbmcgdGhlIGNvdW50IG9mIGltbWlncmFudHMuIFRoZSBwcmVzaWRlbnQgYWxyZWFkeSBoYXMgYWxsdWRlZCB0byB0aGUgY2l0aXplbnNoaXAgcXVlc3Rpb24gaW4gYSBmdW5kLXJhaXNpbmcgbGV0dGVyLiBXaGljaCByZWluZm9yY2VzIGNvbmNlcm5zIGFib3V0IHRoZSBuZWVkIGZvciB0aGlzIGNoYW5nZS48L3A+Cg==