Beacon Journal/Ohio.com editorial board: Good riddance to ECOT

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XaHkgZG8gZ292ZXJubWVudCBvdmVyc2lnaHQgYW5kIHJlZ3VsYXRpb24gbWF0dGVyPyBDb25zaWRlciB0aGUgdHVybW9pbCBub3cgdmlzaXRpbmcgbWFueSBPaGlvIGZhbWlsaWVzIGluIHRoZSB3YWtlIG9mIHRoZSBFbGVjdHJvbmljIENsYXNzcm9vbSBvZiBUb21vcnJvdyBjbG9zaW5nIGRvd24gbGFzdCB3ZWVrLiBJdCBpcyB0aGUgbWlkZGxlIG9mIHRoZSBzY2hvb2wgeWVhciwgYW5kIHN0dWRlbnRzIG11c3QgYmUgcXVpY2sgYWJvdXQgZmluZGluZyBhbHRlcm5hdGl2ZSBhcnJhbmdlbWVudHMgZm9yIHRoZWlyIGVkdWNhdGlvbiwgdGhlIHRhc2sgbWFkZSBtb3JlIGRpZmZpY3VsdCBiZWNhdXNlIG1hbnkgY2hvc2UgdGhlIG9ubGluZSBzY2hvb2wgYmVjYXVzZSBvZiB1bmlxdWUgY2lyY3Vtc3RhbmNlcy48L3A+CjxwPkFsbCBvZiB0aGlzIGNvdWxkIGhhdmUgYmVlbiBhdm9pZGVkIGlmIHRoZSBzdGF0ZSBoYWQgYmVlbiB3YXRjaGZ1bCBhbmQgcmVzcG9uc2l2ZSBmcm9tIHRoZSBzdGFydCwgd2hlbiBFQ09UIG9wZW5lZCBpbiAyMDAwLiBVbmZvcnR1bmF0ZWx5LCB0aGUgc3RhdGUgd2FpdGVkIHVudGlsIDIwMTYuIEFuZCB3aGVuIGl0IGZpbmFsbHkgZ290IHNlcmlvdXMgYWJvdXQgbG9va2luZyBiZWhpbmQgdGhlIGN1cnRhaW4/IEl0IGZvdW5kIG1vcmUgdGhhbiB0aGUgc2Nob29sJiM4MjE3O3MgYWxyZWFkeSBldmlkZW50IHJlY29yZCBvZiBwb29yIGFjYWRlbWljIHBlcmZvcm1hbmNlLiBJdCBkaXNjb3ZlcmVkIG5vdGhpbmcgbGVzcyB0aGFuIGZpbmFuY2lhbCBmcmF1ZC48L3A+CjxwPk5vIGRvdWJ0LCBtYW55IHN0dWRlbnRzIGhhdmUgYmVuZWZpdGVkIGZyb20gRUNPVCwgdGhlIG9ubGluZSBmbGV4aWJpbGl0eSBwcm92aW5nIGNvbnZlbmllbnQgYW5kIGVmZmVjdGl2ZS4gWWV0IGl0cyBjbG9zdXJlIGlzIGEgYmxlc3NpbmcgaW4gdGhlIG1haW4sIGlmIHRoZSBjb25jZXJuIGlzIHRoZSBzb3VuZCB1c2Ugb2YgcHVibGljIGRvbGxhcnMgZm9yIGVkdWNhdGlvbi48L3A+CjxwPldoZW4gdGhlIHN0YXRlIGRpZCBjYXN0IGEgY2xvc2VyIGV5ZSwgaXQgZm91bmQgdGhhdCBFQ09UIHdpbGRseSBvdmVyc3RhdGVkIGl0cyBhdHRlbmRhbmNlLCBvciBzdHVkZW50IHBhcnRpY2lwYXRpb24gaW4gYWN0dWFsIGxlYXJuaW5nLiBPZiB0aGUgcm91Z2hseSAkMTAwIG1pbGxpb24gaW4gcHVibGljIGZ1bmRzIHRoZSBzY2hvb2wgcmVjZWl2ZWQgZm9yIHRoZSAyMDE1LTE2IGFjYWRlbWljIHllYXIsIDYwIHBlcmNlbnQgd2FzbiYjODIxNzt0IGRlc2VydmVkLiBUaGUgc3RhdGUgb3JkZXJlZCB0aGUgc2Nob29sIHRvIHBheSBiYWNrICQ2MCBtaWxsaW9uLjwvcD4KPHA+Rm9yIHRoZSBzdWJzZXF1ZW50IHNjaG9vbCB5ZWFyLCB0aGUgc3RhdGUgY29uY2x1ZGVkIHRoYXQgRUNPVCBvd2VkICQyMCBtaWxsaW9uIGZvciBpdHMgZmFsc2UgY2xhaW1zLjwvcD4KPHA+VGhhdCAkODAgbWlsbGlvbiBpbiBhbGwgaXMgYSBidXJkZW4gdGhlIHNjaG9vbCBjYW5ub3Qgb3ZlcmNvbWUsIHByb2plY3Rpb25zIHNob3dpbmcgaXQgd2lsbCBydW4gb3V0IG9mIGZ1bmRzIGluIE1hcmNoLiBUaHVzLCBpdHMgc3BvbnNvciwgdGhlIEVkdWNhdGlvbmFsIFNlcnZpY2UgQ2VudGVyIG9mIExha2UgRXJpZSBXZXN0LCBjaG9zZSB0byBwdWxsIHRoZSBwbHVnLjwvcD4KPHA+UGFydCBvZiB0aGUgc2NhbmRhbCBoZXJlIGlzIHRoYXQgdGhlICQ4MCBtaWxsaW9uIGxpa2VseSByZXByZXNlbnRzIGp1c3QgYSBwb3J0aW9uIG9mIHRoZSBpbGwtZ290dGVuIGdhaW5zLiBBcyBmYXIgYmFjayBhcyAyMDAxLCBKaW0gUGV0cm8sIHRoZW4gdGhlIHN0YXRlIGF1ZGl0b3IsIHJhaXNlZCBxdWVzdGlvbnMgYWJvdXQgRUNPVCYjODIxNztzIHByYWN0aWNlcyBhZnRlciBhbiBhdHRlbmRhbmNlIGF1ZGl0LiA8L3A+CjxwPkF0IGl0cyBwZWFrLCBFQ09UIGNsYWltZWQgMTUsNDAwIHN0dWRlbnRzLiBJbWFnaW5lIHRoZW4sIGFzIHRoZSBlbnJvbGxtZW50IG51bWJlciBjbGltYmVkLCB0aGUgbW9uZXkgcG9ja2V0ZWQgZm9yIG92ZXJzdGF0aW5nIGF0dGVuZGFuY2UgYW5kIHBhcnRpY2lwYXRpb24uIFRoZSBzdW0gZWFzaWx5IGNvdWxkIGJlIGluIHRoZSBodW5kcmVkcyBvZiBtaWxsaW9ucy48L3A+CjxwPldoeSB3YXMgRUNPVCBhbGxvd2VkIHRvIG9wZXJhdGUgaW4gdGhpcyB3YXk/IFdpbGxpYW0gTGFnZXIsIHRoZSBmb3VuZGVyIG9mIHRoZSBzY2hvb2wsIHNhdyBob3cgdGhlIFN0YXRlaG91c2Ugd29ya2VkLiBIZSBhbmQgYWxsaWVzIGhhdmUgcmFua2VkIGFtb25nIHRoZSBsZWFkaW5nIGRvbm9ycyBvZiBwb2xpdGljYWwgbW9uZXkgdG8gUmVwdWJsaWNhbnMsIHdobyBoYXZlIGJlZW4gaW4gY2hhcmdlIHNpbmNlIDIwMDAgZXhjZXB0IGZvciBhIGJyaWVmIG1vbWVudC48L3A+CjxwPlJlcHVibGljYW4gbGVhZGVycywgaW4gZWZmZWN0LCB0b29rIHRoZSBtb25leSBhbmQgbG9va2VkIHRoZSBvdGhlciB3YXkuIFNvbWUgZXZlbiBjZWxlYnJhdGVkIEVDT1QuIEpvaG4gS2FzaWNoLCBEYXZlIFlvc3QsIENsaWZmIFJvc2VuYmVyZ2VyIGFuZCBXaWxsaWFtIEJhdGNoZWxkZXIsIGFtb25nIG90aGVycywgaGF2ZSBhdHRlbmRlZCBpdHMgZ3JhZHVhdGlvbiBjZXJlbW9uaWVzLjwvcD4KPHA+T2YgbGF0ZSwgdGhlIFJlcHVibGljYW4gbWFqb3JpdGllcyBoYXZlIGJlZ3VuIHRvIGFwcGx5IHRoZSBuZWNlc3Nhcnkgb3ZlcnNpZ2h0LiBZZXQgdGhleSBiZWFyIHRoZSBidXJkZW4gb2YgdGhpcyBzY2FuZGFsLCBzdWNoIGFtb3VudHMgb2YgcHVibGljIG1vbmV5IHNxdWFuZGVyZWQuIFRoZXkgbG9uZyBoYXZlIHRvdXRlZCB0aGUgdmlydHVlcyBvZiBjaGFydGVyIHNjaG9vbHMuIFRoZSBjb25jZXB0IGhhcyBwcm92ZWQgd29ydGh5ICYjODIxMjsgd2hlbiBkb25lIHJpZ2h0LiBJbiB0aGlzIGluc3RhbmNlLCBSZXB1YmxpY2FucyBncmFiYmVkIHRoZSBtb25leSB3aXRob3V0IGNvbmNlcm4gZm9yIG11Y2ggZWxzZS48L3A+Cg==