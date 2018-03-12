Beacon Journal/Ohio.com editorial board: Now that Central Florida has a president, what’s the mission at UA?

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5NYXR0IFdpbHNvbiByYWlzZWQgc29tZSBleWVicm93cyB3aXRoIGhpcyBkZWNpc2lvbiB0byBhcHBseSBmb3IgdGhlIHByZXNpZGVuY3kgb2YgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQ2VudHJhbCBGbG9yaWRhLiBUaGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBwcmVzaWRlbnQgZGVzY3JpYmVkIHRoZSBtb3ZlIGFzIHBhcnQgb2YgaGlzIGZhbWlseSB3aXNoaW5nIHRvIGdldCBiYWNrIHRvIHRoZSBPcmxhbmRvIGFyZWEuIEhlIHN1Z2dlc3RlZCBhIHJhcmUgb3BlbmluZywgbm90aW5nIHRoZSBkZXBhcnRpbmcgcHJlc2lkZW50IGhhcyBoZWxkIHRoZSBqb2IgZm9yIHRoZSBwYXN0IDI1IHllYXJzLCB0aG91Z2ggdGhhdCBzYXlzIGxpdHRsZSBhYm91dCB0aGUgZnV0dXJlLjwvcD4KPHA+V2hhdCBkaXNtYXllZCBzb21lIGluIHRoZXNlIHBhcnRzIGlzIHRoYXQgV2lsc29uIGFwcGVhcmVkIHNvIHF1aWNrIHRvIGV4aXQsIGV2ZW4gYXMgVUEgc3RydWdnbGVzIHdpdGggaXRzIGZpbmFuY2VzLCBlbnJvbGxtZW50IGFuZCBtaXNzaW9uLCB0aGUgcHJlc2lkZW50IHdpdGggaW5pdGlhdGl2ZXMgdG8gZGVhbCB3aXRoIHRoZSBmaXJzdCB0d28gaXRlbXMsIGluIHBhcnRpY3VsYXIuIEEgZmFpciBleHBlY3RhdGlvbiBoYXMgYmVlbiB0aGF0IFdpbHNvbiB3b3VsZCBzdGF5IHRoZSBjb3Vyc2UsIGF0IGxlYXN0IGZvciBsb25nZXIgdGhhbiB0aGUgZml2ZSBtb250aHMgc2luY2UgaGUgd29uIGEgYmlnIHJhaXNlIGFuZCBzaXgteWVhciBjb250cmFjdC48L3A+CjxwPlRoYXQgaXNuJiM4MjE3O3QgdG8gZGVueSB0aGUgb2J2aW91czogUGVvcGxlIHNob3VsZCBmb2xsb3cgdGhlaXIgZHJlYW1zIGFuZCBhbWJpdGlvbnMuIFRpbWluZyBzb21ldGltZXMgY2FuIGJlIGF3a3dhcmQuIFN0aWxsLCBXaWxzb24gdG9vayBhIHVuaXF1ZSBwYXRoIHRvIHRoZSBwcmVzaWRlbmN5LjwvcD4KPHA+SGUgZmlyc3QgbGFuZGVkIHRoZXJlIG9uIGFuIGludGVyaW0gYmFzaXMsIGluIEp1bHkgMjAxNiwgZm9sbG93aW5nIHRoZSB0dW11bHR1b3VzIHR3byB5ZWFycyBvZiBTY290dCBTY2FyYm9yb3VnaC4gVGhlIHRydXN0ZWVzIHNvb24gZ2F2ZSBoaW0gdGhlIHBvc2l0aW9uIGZvciByZWFsLCBhbmQgdGhlbiBhIHllYXIgbGF0ZXIgY2FtZSB0aGUgcmFpc2UgYW5kIGNvbnRyYWN0LiBXaWxzb24gaXMgbm90IHRoZSBwcm9kdWN0IG9mIGEgbmF0aW9uYWwgc2VhcmNoLiBIZSB3YXMgdGhlIGRlYW4gb2YgdGhlIGxhdyBzY2hvb2wgd2hlbiBpbml0aWFsbHkgdGFwcGVkLCB3aXRob3V0IHRoZSB1c3VhbCByYW5nZSBvZiBleHBlcmllbmNlIG9yIGtub3dsZWRnZSBhYm91dCBsZWFkaW5nIGEgY29tcGxleCB1bml2ZXJzaXR5LjwvcD4KPHA+U28sIGFzIHBsZWFzZWQgYXMgdGhlIHRydXN0ZWVzIGhhdmUgYmVlbiB3aXRoIFdpbHNvbiYjODIxNztzIHBlcmZvcm1hbmNlLCB0aGV5IGhhZCByZWFzb24gdG8gdGhpbmsgdGhleSB3b3VsZCBnZXQgYSBjZXJ0YWluIGNvbW1pdG1lbnQgaW4gcmV0dXJuIGZvciB0aGVpciBvd24uPC9wPgo8cD5UaGV5IHN1cmVseSB3b25kZXIgbm93LCBDZW50cmFsIEZsb3JpZGEgaGF2aW5nIGNob3NlbiBhbm90aGVyIGNhbmRpZGF0ZSBvbiBGcmlkYXk6IFdoZW4gd2lsbCBXaWxzb24gbG9vayBvbmNlIG1vcmUgdG8gbGVhdmU/PC9wPgo8cD5BZ2FpbiwgdGhlc2UgdGhpbmdzIGhhcHBlbi4gSWYgdGhlcmUgaGFzIGJlZW4gYW4gZXJvc2lvbiBvZiB0cnVzdCwgaXQgY2FuIGJlIHJlYnVpbHQuIE1vc3QgaW1wb3J0YW50LCB0aGUgdW5pdmVyc2l0eSBuZWVkcyBlZmZlY3RpdmUgbGVhZGVyc2hpcC4gV2lsc29uIG1heSByZXNwb25kIHRoYXQgaGUgaGFzIGJlZW4gc3VwcGx5aW5nIGp1c3QgdGhhdCwgcG9pbnRpbmcgdG8gaGlzIG1hbnkgZWZmb3J0cyB0byBpbmNyZWFzZSBlbnJvbGxtZW50IGFuZCBtYW5hZ2UgYSBmaW5hbmNpYWwgc2hvcnRmYWxsLiBIZSBoYXMgYXBwZWFyZWQgdGlyZWxlc3MgaW4gZW5nYWdpbmcgc3R1ZGVudHMsIGFkdmFuY2luZyB0aGUgaW1hZ2Ugb2YgdGhlIHVuaXZlcnNpdHkgYXMgd2VsY29taW5nLjwvcD4KPHA+T25lIGhvcGUgaXMgdGhhdCB3aXRoIGhpcyBmdWxsIGF0dGVudGlvbiByZXR1cm5pbmcgdG8gVUEsIGhlIHdpbGwgbGVhZCB0aGUgd2F5IG1vcmUgYWdncmVzc2l2ZWx5IGluIGRlZmluaW5nIHRoZSBtaXNzaW9uIG9mIHRoZSB1bml2ZXJzaXR5LCBvciB3aGF0IGl0IHdhbnRzIHRvIGJlIGluIGZpdmUgeWVhcnMgb3IgYSBkZWNhZGUsIG9yIGhvdyBpdCB3aWxsIGVhcm4gdHJ1ZSBkaXN0aW5jdGlvbi4gVGhhdCBpbnZvbHZlcyBtb3JlIHRoYW4gYSBwcm9ncmFtIHJldmlldyB0aGF0IHNlZW1zIG1vc3RseSBhYm91dCBnZW5lcmF0aW5nIGJ1ZGdldCBzYXZpbmdzIG9yIGEgcnVzaCB0byBpbXBsZW1lbnQgYSBmb3VyLWRheSBjbGFzcyBzY2hlZHVsZSB3aXRoICYjODIyMDtGaXZlLVN0YXIgRnJpZGF5cy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5Gb3IgdGhlIEFrcm9uIGNvbW11bml0eSwgdGhlcmUgaXMgbm8gbW9yZSBpbXBvcnRhbnQgcXVlc3Rpb24gdGhhbiB3aGF0IGlzIHRoZSBmdXR1cmUgb2YgcmVzZWFyY2ggYXQgdGhlIHVuaXZlcnNpdHksIG5vdGFibHkgaW4gYXJlYXMgb2Ygc3RyZW5ndGgsIG5vdyB2dWxuZXJhYmxlLCBzdWNoIGFzIHBvbHltZXIgc2NpZW5jZSBhbmQgcG9seW1lciBlbmdpbmVlcmluZy4gVGhlIGV2aWRlbmNlIGlzIHBsYWluOiBSZXNlYXJjaCB1bml2ZXJzaXRpZXMgYXJlIGEga2V5IHRvIGFnaW5nIGluZHVzdHJpYWwgY2l0aWVzIG1ha2luZyB0aGUgdHJhbnNpdGlvbiB0byBhIG5ldyBlY29ub215LjwvcD4KPHA+SW4gdGhpcyB0aW1lIG9mIGxpbWl0ZWQgcmVzb3VyY2VzLCBzdXBwb3J0aW5nIGFyZWFzIG9mIHN0cmVuZ3RoIHJlcXVpcmVzIGhhcmQgY2hvaWNlcyBhbmQgc3RyYXRlZ2ljIHRoaW5raW5nLiBNYXR0IFdpbHNvbiB0YWxrcyBhYm91dCAmIzgyMjA7U3RhYmlsaXplLCBJbnZlc3QgYW5kIEdyb3cuJiM4MjIxOyBUaHVzLCBpdCByZW1haW5zIHdvcnRoIGFza2luZzogV2hlcmUgdG8gaW52ZXN0PyBXaGVyZSB0byBncm93PyBXaGF0IGRpcmVjdGlvbiBmb3IgdGhlIHVuaXZlcnNpdHk/PC9wPgo=