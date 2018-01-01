Ohio.com / Editorial / Editorials / Beacon Journal/Ohio.com editorial board: The president ignores the generals on climate change
Published: January 1, 2018 - 10:28 PM
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