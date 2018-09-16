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Beacon Journal/Ohio.com editorial board: Trump’s risky retreat on methane emissions
Published: September 16, 2018 - 11:55 PM

Methane is one of the most potent greenhouse gases, trapping heat in the atmosphere at a rate 25 times greater than carbon dioxide. Thus, it made sense, as part of curbing climate change, for the Obama White House to set rules requiring the oil and gas industry to restrict methane emissions, of which the industry as a whole is responsible for roughly one-third. Now, under President Trump, the federal Environmental Protection Agency has taken the shortsighted, and even dangerous, position of proposing to roll back the rules.

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