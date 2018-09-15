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Kavanaugh proves better than his senatorial accusers
Published: September 15, 2018 - 8:00 PM

Michael Gerson

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