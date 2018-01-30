Letters to the editor: Jan. 31 — Working poor do not need payday-lending laws; truth will come out on what Obama did to Trump

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5SZWdhcmRpbmcgdGhlIEphbi4gMjggZWRpdG9yaWFsICYjODIxNjsmIzgyMTY7UGF5ZGF5IGxlbmRpbmcgb3B0aW9ucywmIzgyMTc7JiM4MjE3OyB0aGUgZWRpdG9yaWFsIGJvYXJkIGFnYWluIHByb25vdW5jZXMgaXRzIHN1cHBvcnQgb2Ygc3RhdGUgbWFuYWdlbWVudCBvZiB0aGUgbGl2ZXMgb2YgdGhlIHBvb3IuIFNwZWNpZmljYWxseSwgdGhlIHByZW1pc2UgdGhhdCB0aGUgcG9vciwgYmVpbmcgdG9vIGlnbm9yYW50IHRvIGJlIHRydXN0ZWQgdG8gY29uZHVjdCB0aGVpciBvd24gYWZmYWlycywgbXVzdCBiZSBwcm90ZWN0ZWQgZnJvbSBwYXlkYXkgbGVuZGVycywgYW5kIHN1Y2ggcHJvdGVjdGlvbiBtdXN0IGNvbWUgZnJvbSwgb2YgY291cnNlLCB0aGUgd2lzZSBwb2xpdGljaWFucyBhbmQgYnVyZWF1Y3JhdHMgb2YgdGhlIHN0YXRlLjwvcD4KPHA+VGhvc2Ugd2hvIHBhdHJvbml6ZSBwYXlkYXkgbGVuZGVycyBhcmUgdGhlIHdvcnN0IGNyZWRpdCByaXNrcyBpbiB0aGUgbWFya2V0LiBUaGV5IGFyZSB0aGUgdW5iYW5rZWQsIHRob3NlIHdob20gdGhlIGhlYXZpbHkgcmVndWxhdGVkIGJhbmtpbmcgc2VjdG9yIHJlZnVzZXMgdG8gc2VydmljZS4gVGhleSBsaXZlIG9uIHRoZSBtb25ldGFyeSBlZGdlICYjODIxMjsgb25lIGJpbGwgYXdheSBmcm9tIGNhdGFzdHJvcGhlLjwvcD4KPHA+UGF5ZGF5IGxlbmRlcnMgdGFrZSBvbiB0aGUgdmVyeSByZWFsIHJpc2sgb2YgZGVmYXVsdCBhc3NvY2lhdGVkIHdpdGggdGhpcyBjbGllbnRlbGUsIGxlbmRpbmcgdGhlIGNydWNpYWwgZnVuZGluZyB0aGVzZSBmb2xrcyBuZWVkIHRvIGF2b2lkIGRpc2FzdGVyLiBUaGUgcHJvZ3Jlc3NpdmVzIGFtb25nIHVzIHdvdWxkIHNlZWsgdG8gYmV0dGVyIHRoZXNlIGN1c3RvbWVycyYjODIxNzsgbGl2ZXMgYnkgY2xvc2luZyB0aGVzZSBidXNpbmVzc2VzIGVuIG1hc3NlLiBGb3J0dW5hdGVseSBmb3IgdGhlIHBvb3IsIHRoZXkgY2Fubm90LjwvcD4KPHA+VGhvc2UgbG9va2luZyB0byBnb3Zlcm5tZW50IGZvciByZWxpZWYgZnJvbSBwcmVzdW1lZCBoaWdoIGNvc3RzIG1ha2UgdGhlIHdvcnN0IGNob2ljZSBwb3NzaWJsZS4gSWYgYXMgY29udGVuZGVkLCB0aGUgY29zdHMgb2Ygc2VydmljaW5nIHRoZSB1bmJhbmtlZCBwb29yIGFyZSB0b28gaGlnaCwgdGhlIGFuc3dlciBpcyB0byBpbnZpdGUgbW9yZSBwYXlkYXkgbGVuZGVycyBpbnRvIHRoZSBtYXJrZXQgdG8gY29tcGV0ZSBmb3IgY2xpZW50cy4gVGhpcyBlbnN1cmVzIHByaWNlcyBhcmUgYXMgbG93IGFzIHBvc3NpYmxlIGFuZCBxdWFsaXR5IHNlcnZpY2UgaXMgYXQgaXRzIHBlYWsuIE5vdGhpbmcgZHJpdmVzIGRvd24gY29zdHMgdG8gdGhlaXIgbWluaW11bSBsaWtlIGZyZWUgbWFya2V0IGNvbXBldGl0aW9uIGZvciBjdXN0b21lcnMuPC9wPgo8cD5Ib3BlZnVsbHkgdGhpcyBwYXRlcm5hbGlzdGljIHByb2dyZXNzaXZlIGxlZ2lzbGF0aW9uIHJlbWFpbnMgaWdub3JlZCBpbiB0aGUgQ29sdW1idXMgU3RhdGVob3VzZSBhbmQgT2hpbyYjODIxNztzIHBvb3IgY2FuIG1haW50YWluIGFub3RoZXIgcGllY2Ugb2YgdGhlaXIgZGlnbml0eSwgYW5kIHRoZWlyIGZyZWVkb20gdG8gcnVuIHRoZWlyIG93biBsaXZlcy48L3A+CjxwPkpvaG4gUG91bmQ8L3A+CjxwPk5vcnRoIENhbnRvbjwvcD4KPHA+V2hhdCBPYmFtYSBkaWQgdG8gVHJ1bXA8L3A+CjxwPkluIHJlc3BvbnNlIHRvIHRoZSBKYW4uIDIyIGNvbW1lbnRhcnksICYjODIyMDtNYWQgSGF0dGVyIG9uIGEgbWlzc2lvbiwmIzgyMjE7IGJ5IE1hcmlsb3UgSm9oYW5laywgeW91JiM4MjE3O3JlIGFsbCBsaWtlIGRydWcgYWRkaWN0cywgYW5kIERvbmFsZCBUcnVtcCBpcyB5b3VyIGhlcm9pbi4gWW91IGdldCB5b3VyIGZpeCBieSB0cnlpbmcgdG8gZGVtZWFuIG91ciBwcmVzaWRlbnQgYXQgZXZlcnkgY2hhbmNlLjwvcD4KPHA+UmlnaHQtd2luZyBjb25zcGlyYWNpZXM/IEJ1Y2tsZSB1cCwgYmVjYXVzZSBvbmNlIHRoZSBmb3VyLXBhZ2UgZG9zc2llciBtZW1vIGlzIHJlbGVhc2VkIHRvIHRoZSBBbWVyaWNhbiBwZW9wbGUsIGhhcmQgZXZpZGVuY2Ugd2lsbCBiZWNvbWUgeW91ciByZWFsaXR5LiBUaGUgT2JhbWEgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gdXNlZCBGSVNBIChGb3JlaWduIEludGVsbGlnZW5jZSBTdXJ2ZWlsbGFuY2UgQWN0KSB3YXJyYW50cyB0byBzcHkgb24gdGhlIFRydW1wIGNhbXBhaWduIGFzIHdlbGwgYXMgaGlzIHRyYW5zaXRpb24gdGVhbS48L3A+CjxwPlRoZSBzaHJlZGRpbmcgb2Ygb3VyIEZvdXJ0aCBBbWVuZG1lbnQgcmlnaHRzIHNob3VsZCBiZSBhIGh1Z2UgY29uY2VybiB0byB1cyBhbGwuIFlldCB5b3UmIzgyMTc7cmUgYmxpbmRlZCBieSB5b3VyIHB1cmUgaGF0ZSBvZiBvdXIgcHJlc2lkZW50LjwvcD4KPHA+Qm9iIEhvc3RlPC9wPgo8cD5Ob3J0aGZpZWxkPC9wPgo8cD5TbGlwcGVyeSBzbG9wZTwvcD4KPHA+VGhlIGNpdHkgb2YgQWtyb24mIzgyMTc7cyBwb2xpY3kgb2Ygbm90IHJlbW92aW5nIHNub3cgZnJvbSByZXNpZGVudGlhbCBzdHJlZXRzIHVubGVzcyB0aGUgc25vdyBpcyA1IGluY2hlcyBvciBtb3JlIGlzIGFic3VyZC48L3A+CjxwPklmIGRyaXZlcnMgYXJlIGV4cGVjdGVkIHRvIGJlIGFibGUgdG8gbmVnb3RpYXRlIHNpZGUgc3RyZWV0cyB0aGF0IGhhdmVuJiM4MjE3O3QgYmVlbiBwbG93ZWQsIHRoZW4gaXQgb25seSBmb2xsb3dzIHRoYXQgZHJpdmVycyBjYW4gaGFuZGxlIHRoZSBtYWluIHN0cmVldHMsIHRvby4gVGhlIGNpdHkgY291bGQgc2F2ZSBldmVuIG1vcmUgYW5kIG5vdCBwbG93IG9yIHNhbHQgYW55IHN0cmVldCB1bnRpbCB0aGUgc25vdyBpcyA1IGluY2hlcyBkZWVwLjwvcD4KPHA+TGV0IHRoZXJlIGJlIGVxdWl0eSBpbiB0aGUgc25vdyByZW1vdmFsIHBvbGljaWVzLjwvcD4KPHA+TWFyeSBHdWxsZWRnZTwvcD4KPHA+QWtyb248L3A+CjxwPlNob3J0IG1lbW9yeTwvcD4KPHA+V2FzIFJpcCBWYW4gV2lua2xlIHRoZSBhdXRob3Igb2YgdGhlIEphbi4gMjcgbGV0dGVyICYjODIyMDtIYXRpbmcgVHJ1bXAgc29sdmVzIG5vdGhpbmcmIzgyMjE7PyAgSGlzIHN0YXRlbWVudCB0aGF0IGhlIGhhZCAmIzgyMjA7bmV2ZXIgc2VlbiBzbyBtdWNoIGhhdHJlZCBiZWluZyBhaW1lZCB0b3dhcmQgYSBwcmVzaWRlbnQgb2YgdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIG9yIGFueSBwdWJsaWMgb2ZmaWNpYWwmIzgyMjE7IG1lYW5zIHRoYXQgaGUgbXVzdCBoYXZlIGJlZW4gYXNsZWVwIGJldHdlZW4gTm92ZW1iZXIgMjAwOCAoUHJlc2lkZW50IE9iYW1hKSBhbmQgb25seSB3b2tlIHVwIG9uIEphbi4gMjAsIDIwMTcuIEhlIG11c3QgaGF2ZSBzbGVwdCByZWFsbHkgc291bmRseSBkdXJpbmcgdGhlIDIwMTYgY2FtcGFpZ24gKEhpbGxhcnkgQ2xpbnRvbikuPC9wPgo8cD5Fcm5lc3QgTWljaGFlbHM8L3A+CjxwPkN1eWFob2dhIEZhbGxzPC9wPgo=