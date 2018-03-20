Home / Editorial / Voice of the People / Letters to the editor: March 21 — City says logging plan is responsible, desirable; governor urged to act to reduce air pollution
Published: March 20, 2018 - 6:14 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5SZWdhcmRpbmcgdGhlIE1hcmNoIDE2IGxldHRlciAmIzgyMTY7JiM4MjE2O0Frcm9uJiM4MjE3O3MgZmxhd2VkIGxvZ2dpbmcgcGxhbiwmIzgyMTc7JiM4MjE3OyBJIG5lZWQgdG8gc2V0IHRoZSByZWNvcmQgc3RyYWlnaHQgb24gQWtyb24mIzgyMTc7cyB3YXRlcnNoZWQuIFRoZSBsZXR0ZXIgY291bGQgbGVhZCBBa3JvbiYjODIxNztzIHdhdGVyIGN1c3RvbWVycyB0byBiZWxpZXZlIHRoYXQgdGhlIGNpdHkgaXMgbG9nZ2luZyBhIHBvcnRpb24gb2Ygb3VyIHdhdGVyc2hlZCB0byB0aGUgZGV0cmltZW50IG9mIG91ciB3YXRlciBzdXBwbHkuIFRoaXMgaXMgc2ltcGx5IG5vdCB0cnVlLiBUaGUgY2l0eSYjODIxNztzIGV4dHJlbWVseSBjb25zZXJ2YXRpdmUsIHJlc3BvbnNpYmxlIGxvZ2dpbmcgYWN0aXZpdGllcyB3aWxsIGltcHJvdmUgdGhlIGhlYWx0aCBvZiB0aGUgd2F0ZXJzaGVkIGZvcmVzdCBhbmQgcHJvdGVjdCBvdXIgd2F0ZXIgc3VwcGx5IGZvciB5ZWFycyB0byBjb21lLjwvcD4KPHA+VGhlIGNpdHkgb2YgQWtyb24gbWFuYWdlcyBtb3JlIHRoYW4gMTYsMDAwIGFjcmVzIG9mIGxhbmQgaW4gUG9ydGFnZSBhbmQgR2VhdWdhIGNvdW50aWVzLCBvZiB3aGljaCBhcHByb3hpbWF0ZWx5IDQwIHBlcmNlbnQgaXMgZm9yZXN0ZWQuIEFjdGl2ZSBhbmQgcmVzcG9uc2libGUgZm9yZXN0cnkgbWFuYWdlbWVudCBvbiB3b29kbGFuZHMgaXMgaW1wZXJhdGl2ZS4gUmVkdWNpbmcgdGhlIG92ZXJzdG9jayBvZiBhIGZvcmVzdGVkIGFyZWEgZnJlZXMgdXAgcmVzb3VyY2VzIGZvciB5b3VuZ2VyIHRyZWVzIHRoYXQgYXJlIHN0dW50ZWQgd2hlbiBvbGQgZ3Jvd3RoIHRyZWVzIGJsb2NrIHN1bmxpZ2h0IGFuZCB0YWtlIHVwIG5lZWRlZCBudXRyaWVudHMuIFlvdW5nZXIgdHJlZXMgYWJzb3JiIG1vcmUgd2F0ZXIgYW5kIG51dHJpZW50cyB0aGFuIG9sZCBncm93dGggdHJlZXMsIHRoZXJlYnkgaW1wcm92aW5nIHdhdGVyIHF1YWxpdHkgYW5kIHJlZHVjaW5nIHVud2FudGVkIG51dHJpZW50IGxvYWRpbmcgaW50byBvdXIgcmVzZXJ2b2lyLjwvcD4KPHA+QSBoZWFsdGh5IGZvcmVzdCBoYXMsIG9uIGF2ZXJhZ2UsIGJldHdlZW4gNDAgdG8gNjAgdHJlZXMgcGVyIGFjcmUuIFRoZSBwYXJjZWwgdGhlIGNpdHkgaXMgcGxhbm5pbmcgdG8gbG9nIGhhcyBhbiBhdmVyYWdlIGNvbmNlbnRyYXRpb24gb2YgMjcwIHRyZWVzIHBlciBhY3JlICYjODIxMjsgb3IgbW9yZSB0aGFuIGZpdmUgdGltZXMgdGhhdCBvZiB0aGUgYXZlcmFnZSBoZWFsdGh5IGZvcmVzdC4gQWtyb24gaXMgaGFydmVzdGluZyBvbmx5IDQxNyB0cmVlcyBvciAzLjcgcGVyY2VudCBvZiB0aGUgdG90YWwgdHJlZXMgcGVyIGFjcmUuPC9wPgo8cD5UaGUgaGFydmVzdCBoYXMgYmVlbiBjYXJlZnVsbHkgcGxhbm5lZCBvdXQsIGFuZCBldmVyeSBwcmVjYXV0aW9uIGZvciB3b29kbGFuZCBoZWFsdGggYW5kIHdhdGVyIHF1YWxpdHkgaGFzIGJlZW4gdGFrZW4uIEFmdGVyIHRoZSBzdWNjZXNzZnVsIGNvbXBsZXRpb24gb2YgdGhpcyBoYXJ2ZXN0LCB0aGUgT2hpbyBEZXBhcnRtZW50IG9mIE5hdHVyYWwgUmVzb3VyY2VzIHdpbGwgZGVzaWduYXRlIHRoaXMgc2l0ZSBhcyBhIEJlc3QgTWFuYWdlbWVudCBEZW1vbnN0cmF0aW9uIFNpdGUgdG8gYmUgdXNlZCBieSBPRE5SIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIHN0YXRlLjwvcD4KPHA+VGhlIGNpdHkgb2YgQWtyb24gV2F0ZXIgQnVyZWF1IHNlcnZlcyBuZWFybHkgMzAwLDAwMCBwZW9wbGUgd2l0aCBjbGVhbiwgc2FmZSBhbmQgYXdhcmQtd2lubmluZyB3YXRlci4gT3VyIGN1c3RvbWVycyBjYW4gcmVzdCBhc3N1cmVkIGtub3dpbmcgd2UgY29udGludWUgdG8gYWN0aXZlbHkgbWFuYWdlIG91ciB3YXRlcnNoZWQgdG8gZW5zdXJlIG5vdGhpbmcgd2lsbCBldmVyIGplb3BhcmRpemUgdGhhdCBpbW1lbnNlIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5LjwvcD4KPHA+Sm9obiBPLiBNb29yZTwvcD4KPHA+RGlyZWN0b3Igb2YgUHVibGljIFNlcnZpY2U8L3A+CjxwPkNpdHkgb2YgQWtyb248L3A+CjxwPlByb3RlY3QgYWxsIE9oaW9hbnMmIzgyMTc7IGhlYWx0aDwvcD4KPHA+UmVnYXJkaW5nIHRoZSBNYXJjaCAxMSBlZGl0b3JpYWwgJiM4MjE2OyYjODIxNjtPbmUgbGFzdCBqb2IgZm9yIEthc2ljaCwmIzgyMTc7JiM4MjE3OyBpdCYjODIxNztzIHNtYXJ0IHRvIGFzayBHb3YuIEpvaG4gS2FzaWNoIHRvIGV4dGVuZCBwcm90ZWN0aW9ucyBmb3IgZXhpc3Rpbmcgb2lsIGFuZCBnYXMgd2VsbHMgaW4gT2hpby4gV2UgYXJlIGEgY2l0eSBhbmQgYSByZWdpb24gd2l0aCBhIGxlZ2FjeSBvZiBlbnZpcm9ubWVudGFsIGhhcm0gZnJvbSBpbmR1c3RyaWFsIGFjdGl2aXR5LCBhbmQgdGhlIG9pbCBhbmQgZ2FzIGJvb20gd2lsbCBwcm92ZSBubyBkaWZmZXJlbnQgaWYgd2UgZG9uJiM4MjE3O3QgYWN0IG5vdy48L3A+CjxwPkFzIGEgcGFyZW50LCBJJiM4MjE3O20gZXNwZWNpYWxseSBjb25jZXJuZWQgYWJvdXQgdGhlIHBvdGVudGlhbCBpbXBhY3RzIG9mIGFzdGhtYSBhbmQgYnJvbmNoaXRpcyBvbiBteSBjaGlsZHJlbiBmcm9tIGVtaXNzaW9ucyBhc3NvY2lhdGVkIHdpdGggb2lsIGFuZCBnYXMgZHJpbGxpbmcuIFRoZXJlIGFwcGVhciB0byBiZSBubyBzaG9ydGFnZSBvZiBjaGlsZHJlbiBkZWFsaW5nIHdpdGggcmVzcGlyYXRvcnkgaXNzdWVzIGluIG91ciBzY2hvb2xzIGFuZCBjb21tdW5pdGllcy48L3A+CjxwPldlIG11c3QgZG8gYmV0dGVyIGluIHRoZSBmdXR1cmUuIElmIHJlYWR5LW1hZGUgc29sdXRpb25zIHRvIHRoaXMgYWlyIHBvbGx1dGlvbiBwcm9ibGVtIGV4aXN0LCBhbmQgb3VyIGVjb25vbXkgc3RhbmRzIHRvIGJlbmVmaXQsIGl0JiM4MjE3O3MgYSBuby1icmFpbmVyLiBLYXNpY2ggc2hvdWxkIHRha2UgYWN0aW9uIHRvIHByb3RlY3Qgb3VyIGNoaWxkcmVuIGFuZCBhbGwgT2hpb2Fucy48L3A+CjxwPk1vbGx5IEphY29iPC9wPgo8cD5MYWtld29vZDwvcD4KPHA+RXhwZWN0IHBvbGljZSB0byBmb2xsb3cgbGF3PC9wPgo8cD5SZWdhcmRpbmcgdGhlIE1hcmNoIDEwIGFydGljbGUgJiM4MjE2OyYjODIxNjtDYXB0YWluIGRlbW90ZWQgb3ZlciB0d28gc2VwYXJhdGUgc2VhcmNoZXMsJiM4MjE3OyYjODIxNzsgdGhhbmsgeW91IHRvIHRoZSBBa3JvbiBCZWFjb24gSm91cm5hbCBmb3IgeW91ciBkaWxpZ2VuY2UgaW4gcmVxdWVzdGluZyBpbmZvcm1hdGlvbiBvbiBBa3JvbiBwb2xpY2UgTHQuIEJyaWFuIFNpbWNveC4gIEhpcyBkZW1vdGlvbiB3YXMgbm90ICYjODIxNjsmIzgyMTY7aGFyc2gsJiM4MjE3OyYjODIxNzsgYXMgdGhlIHBvbGljZSB1bmlvbiBzYXlzICYjODIxMjsgU2ltY294IHNob3VsZCBub3QgYmUgc3VwZXJ2aXNpbmcgYW55b25lIGdpdmVuIGhpcyBiZWhhdmlvci48L3A+CjxwPlBlb3BsZSBpbiBwb3NpdGlvbnMgb2YgcG93ZXIgaGF2ZSBhIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5IHRvIG1vZGVsIGxhd2Z1bCBiZWhhdmlvciwgbm90IGFidXNlIHRoZWlyIHBvd2VyLjwvcD4KPHA+UGF0IEFsZXhhbmRlcjwvcD4KPHA+QWtyb248L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)