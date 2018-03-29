Letters to the editor: March 30 — Facts about Nexus were offered too late; focus on keeping guns away from criminals

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5JIGZlZWwgbGllZCB0byBieSB0aGUgY2l0eSBvZiBHcmVlbi4gUmVnYXJkaW5nIHRoZSBNYXJjaCAyMSBhcnRpY2xlICYjODIxNjsmIzgyMTY7TmV4dXMgYmF0dGxlIGNvbnRpbnVlcyBpbiBHcmVlbiBldmVuIGFzIHRyZWVzIGZhbGwgZm9yIHBpcGVsaW5lIHByb2plY3QsJiM4MjE3OyYjODIxNzsgQ2l0eSBDb3VuY2lsIFByZXNpZGVudCBDaHJpcyBIdW1waHJleSBzdGF0ZWQgdGhhdCBOZXh1cyBvZmZlcmVkIGl0cyBzZXR0bGVtZW50IHRvIGJlYXQgYSB0cmVlLWN1dHRpbmcgZGVhZGxpbmUgb2YgTWFyY2ggMzEgYmVjYXVzZSBvZiBhIHJhcmUgbWlncmF0b3J5IGJhdC4gVGhlIHByb2JsZW0gaXMgdGhhdCBuZWl0aGVyIHRoZSBjb3VuY2lsIHByZXNpZGVudCwgdGhlIG1heW9yIG5vciBsYXcgZGlyZWN0b3Igc2hhcmVkIHRoYXQgaW5mb3JtYXRpb24gd2l0aCB0aGUgcmVzdCBvZiBjb3VuY2lsIGJlZm9yZSBpdHMgNC0zIHZvdGUgdG8gYWNjZXB0IHRoZSBOZXh1cyBzZXR0bGVtZW50IG9mZmVyLjwvcD4KPHA+SGFkIGNvdW5jaWwga25vd24gdGhlIHRydWUgc3RyZW5ndGggb2YgaXRzIGJhcmdhaW5pbmcgcG9zaXRpb24gKHRoYXQgTmV4dXMgd2FzIGRlc3BlcmF0ZSB0byBiZWF0IGEgdHJlZS1jdXR0aW5nIGRlYWRsaW5lKSBhIG5vIHZvdGUgY291bGQgaGF2ZSBmb3JjZWQgTmV4dXMgdG8gY29uc2lkZXIgYWx0ZXJuYXRpdmUgcm91dGVzIG9yIGNvbWUgYmFjayB0byB0aGUgdGFibGUgYW5kIG5lZ290aWF0ZSBhIGJldHRlciBkZWFsLjwvcD4KPHA+SXQgYXBwZWFycyB0aGF0IGV2ZXJ5IHN1YnNlcXVlbnQgYWN0aW9uIHRha2VuIGJ5IHRoZSBjaXR5IHdhcyB0byBlbmFibGUgTmV4dXMgdG8gY2hvcCBkb3duIHRyZWVzIGJlZm9yZSB0aGUgTWFyY2ggMzEgZGVhZGxpbmUuIEZpcnN0LCB0aGUgY2l0eSBzaWduZWQgdGhlIHNldHRsZW1lbnQgYWdyZWVtZW50IHdpdGhpbiBob3VycyBvZiB0aGUgdm90ZSBhbmQgdGhlbiB2aW9sYXRlZCBpdHMgY2hhcnRlciYjODIxNztzIDMwLWRheSBydWxlIGZvciBsZWdpc2xhdGlvbiB0byBnbyBpbnRvIGVmZmVjdCBieSBkcm9wcGluZyBpdHMgbGF3c3VpdHMgYWdhaW5zdCBOZXh1cyBpbW1lZGlhdGVseS4gTmV4dCwgY2l0aXplbnMgdHJpZWQgdG8gc2VydmUgdGhlIGNpdHkgd2l0aCBub3RpY2UgdGhhdCB0aGV5IHdlcmUgc3RhcnRpbmcgYSByZWZlcmVuZHVtIHRvIGJyaW5nIHRoZSBkZWNpc2lvbiB0byB0aGUgdm90ZXJzOyB0aGUgY2l0eSByZWZ1c2VkIHRvIGFjY2VwdCB0aGUgbm90aWNlIHNvIHRoZSBjaXRpemVucyBoYWQgdG8gc2VuZCBpdCBGZWQtRXgsIHdoaWNoIGNhdXNlZCB0aGVtIGEgZGVsYXkuIFRoZW4gdGhlIGNpdHkgZGVsYXllZCBkZWxpdmVyeSBvZiB0aGUgcmVmZXJlbmR1bSBwZXRpdGlvbnMgdG8gdGhlIEJvYXJkIG9mIEVsZWN0aW9ucywgYWZmb3JkaW5nIE5leHVzIGFkZGl0aW9uYWwgdHJlZS1jdXR0aW5nIHRpbWUuPC9wPgo8cD5NeSBvdXRyYWdlIGhlcmUgaGFzIG1vcmUgdG8gZG8gd2l0aCBob3cgb3VyIGNpdHkgZ292ZXJubWVudCBpcyBzZXJ2aW5nIGl0cyBjb25zdGl0dWVudHMsIG5vdCB3aGV0aGVyIE5leHVzIHdpbGwgdWx0aW1hdGVseSBoYXZlIGEgcGlwZSBjdXR0aW5nIHRocm91Z2ggb3VyIGNpdHkuIE5vdyB0aGF0IHdlIGtub3cgd2h5IE5leHVzIHdhcyBzbyBkZXNwZXJhdGUgdG8gc2V0dGxlLCB0aGUgcXVlc3Rpb24gcmVtYWlucywgd2h5IHdlcmUgd2Ugc28gZGVzcGVyYXRlIHRvIGFjY2VwdD88L3A+CjxwPk1hdHQgU2hhdWdobmVzc3k8L3A+CjxwPkdyZWVuIENpdHkgQ291bmNpbDwvcD4KPHA+V2FyZCA0PC9wPgo8cD5LZWVwIGd1bnMgZnJvbSBjcmltaW5hbHM8L3A+CjxwPkFsdGhvdWdoIEkgdGhpbmsgaXQgaXMgYSBnb29kIGlkZWEgZm9yIHlvdW5nIHBlb3BsZSB0byBnZXQgaW52b2x2ZWQgaW4gcHJvdGVzdGluZyBndW4gdmlvbGVuY2UgbGlrZSB0aGV5IGRpZCBvbiBNYXJjaCAyNCwgSSBub3RpY2VkIG1hbnkgc2lnbnMgYmxhbWluZyB0aGUgTmF0aW9uYWwgUmlmbGUgQXNzb2NpYXRpb24gZm9yIHRoZSBtZW50YWxseSBpbGwsIGNyaW1pbmFscyBhbmQgdGVycm9yaXN0cyBraWxsaW5nIG90aGVycy48L3A+CjxwPlRoZSBOUkEgcHJvbW90ZXMgZ3VuIHNhZmV0eSBhbmQgZ3VuIHNhZmV0eSBjbGFzc2VzLiBUYWtpbmcgZ3VucyBhd2F5IGZyb20gbGF3LWFiaWRpbmcgY2l0aXplbnMgd2lsbCBub3Qgc3RvcCBndW4gdmlvbGVuY2UuIFdlIG5lZWQgdG8ga2VlcCBndW5zIGF3YXkgZnJvbSBjcmltaW5hbHMuIENyaW1pbmFscyBkb24mIzgyMTc7dCBvYmV5IGxhd3MuPC9wPgo8cD5XZSBuZWVkIHRvIGZvbGxvdyB0aGUgZ3VuIGxhd3MgdGhhdCBhcmUgb24gdGhlIGJvb2tzIGFuZCBtYWtlIHNvbWUgb3RoZXIgY29tbW9uIHNlbnNlIGd1biBydWxlcyBsaWtlIGJhbm5pbmcgdGhlIGJ1bXAgc3RvY2ssIHdoaWNoIGlzIGJlaW5nIGRvbmUuIFdlIGFsc28gbmVlZCB0byBoYXZlIHNhZmVyIHNjaG9vbHMsIHdoaWNoIG1pZ2h0IG1lYW4gYSBtZXRhbCBkZXRlY3RvciBhdCBlYWNoIGVudHJhbmNlLCBhIHRyYWluZWQgc2FmZXR5IG9mZmljZXIgd2hvIGlzIGFybWVkIGFuZCBhIHNhZmV0eSBwbGFuLjwvcD4KPHA+SXQgaXMganVzdCBsaWtlIGFmdGVyIDkvMTEuIFdob3NlIGNpdmlsIHJpZ2h0cyB3ZXJlIHRha2VuIGF3YXk/IE5vdCB0aGUgdGVycm9yaXN0cyYjODIxNzsuIE9yZGluYXJ5IGNpdGl6ZW5zIGhhdmUgdG8gc3RhbmQgaW4gbG9uZyBsaW5lcyBhdCBhaXJwb3J0cyBhbmQgYXJlbiYjODIxNzt0IGFsbG93ZWQgdG8gY2FycnkgY2VydGFpbiBpdGVtcyBvbiBib2FyZC48L3A+CjxwPlRoZSBtb3JlIG91ciBjaXZpbCByaWdodHMgYXJlIHRha2VuIGF3YXksIHRoZSBtb3JlIHRoZSBnbG9iYWxpc3RzIGNhbiBjb250cm9sIGxhcmdlIGdyb3VwcyBvZiBwZW9wbGUuIEkgaG9wZSBwZW9wbGUgc3RhcnQgd2FraW5nIHVwIGJlZm9yZSBpdCYjODIxNztzIHRvbyBsYXRlLjwvcD4KPHA+Q29ubmllIE0uIEt1YmlsdXM8L3A+CjxwPk1hcnNoYWxsdmlsbGU8L3A+CjxwPkp1c3QgYW5vdGhlciBjYXJpY2F0dXJlPC9wPgo8cD5SZWdhcmRpbmcgQ2hpZWYgV2Fob28sIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgdW5kZXJzdGFuZCBhbGwgb2YgdGhlIGZ1c3MuIENoaWVmIFdhaG9vIGlzIG5vdGhpbmcgbW9yZSB0aGFuIGEgY2FyaWNhdHVyZS4gVGhpbmsgb2YgYWxsIHRoZSBjYXJpY2F0dXJlcyB0aGF0IGhhdmUgYXBwZWFyZWQgaW4gdGhlIG5ld3NwYXBlcnMgcmVnYXJkaW5nIHRoZSBVLlMuIHByZXNpZGVudHMgJiM4MjEyOyBCYXJhY2sgT2JhbWEgd2l0aCBiaWcgZWFycyBhbmQgdGhlIG92ZXJoYXVsIG9mIERvbmFsZCBUcnVtcC48L3A+CjxwPkkgcGVyc29uYWxseSBkbyBub3QgbGlrZSB0aGUgJiM4MjE2OyYjODIxNjtibG9jayBDLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkplcnJ5IExld2lzPC9wPgo8cD5DdXlhaG9nYSBGYWxsczwvcD4K