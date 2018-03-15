Home / Entertainment / Movies / ‘7 Days in Entebbe’ review: Negotiating a hijacking thriller, timidly
Published: March 15, 2018 - 5:31 PM
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By Michael Phillips
Chicago Tribune
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