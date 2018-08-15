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Art Notes: Saturday is Family Day at Akron Art Museum
Published: August 15, 2018 - 12:23 PM
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By Dorothy Shinn

ABJ/Ohio.com correspondent

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