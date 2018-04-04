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Art notes: Akron Artwalk returns Saturday; Holocaust Arts Awards
Published: April 4, 2018 - 9:31 PM
By Dorothy Shinn
ABJ/Ohio.com correspondent
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