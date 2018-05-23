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Art notes: ‘Akron Beer’ signing; 3 shows open at Summit Artspace
Published: May 23, 2018 - 11:47 AM
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By Dorothy Shinn
ABJ/Ohio.com correspondent
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