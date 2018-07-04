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Art notes: Family activities at Akron Art Museum; Akron Soul Train names 13 fellows
Published: July 4, 2018 - 6:10 PM

By Dorothy Shinn

Beacon Journal/Ohio.com art and architecture writer

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