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Art notes: Feedback wanted on new exhibit; tour, concert and movie at Akron Art Museum
Published: July 18, 2018 - 12:27 PM
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By Dorothy Shinn

ABJ/Ohio.com correspondent

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