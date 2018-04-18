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Art notes: Film music class; Cuyahoga Falls Art Walk
Published: April 18, 2018 - 8:30 PM | Updated: April 18, 2018 - 8:57 PM
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By Dorothy Shinn
ABJ/Ohio.com correspondent
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