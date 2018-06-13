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Art notes: Flowers in the galleries; museum acquires Miller Horns works
Published: June 13, 2018 - 3:23 PM

By Dorothy Shinn

ABJ/Ohio.com correspondent

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