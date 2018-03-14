Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Art notes: Museum talks on ‘Blurred Lines,’ architecture; kid-friendly short films
Published: March 14, 2018 - 9:01 PM
Full Screen Linked Image
By Dorothy Shinn
ABJ/Ohio.com correspondent
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Pulse Picks Week of March 15: Buzzard Sunday, ‘Wonder’ movie, egg hunt, Hale Farm Maple Sugar Festival March 14th, 2018 7:07 PM
Nightspots: Week of March 15 March 14th, 2018 7:07 PM
Comedy: Felipe Esparza, Chad Zumock, The Disgruntled Clown March 14th, 2018 7:07 PM
Classical: Apollo’s Fire to present Bach’s Coffeehouse Orchestra March 14th, 2018 7:07 PM

THE LATEST

Browns strike deals with running back Carlos Hyde, tight end Darren Fells, cornerbacks T.J. Carrie, Terrance Mitchell March 14th, 2018 8:49 PM
Akron man faces felony charge after trying to create own detour amid 81-car pileup on I-71 March 14th, 2018 8:31 PM
Federal judge blocks Ohio ban on abortions based on Down syndrome diagnosis March 14th, 2018 8:12 PM
Joe Thomas career highlights March 14th, 2018 8:01 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal