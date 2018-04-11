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Art notes: Nominate for Arts Alive Awards; three openings at Artspace
Published: April 11, 2018 - 9:26 PM | Updated: April 11, 2018 - 10:13 PM
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By Dorothy Shinn
ABJ/Ohio.com correspondent
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