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Art Notes: Pokémon Go returns to downtown Akron; garden-themed fundraiser in Canton
Published: August 24, 2018 - 5:05 PM
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By Dorothy Shinn

ABJ/Ohio.com correspondent

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