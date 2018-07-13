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Art review: CAN Triennial shows off the vast scope of art in Northeast Ohio
Published: July 13, 2018 - 12:56 PM
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By Anderson Turner

ABJ/Ohio.com correspondent

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