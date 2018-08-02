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Art review: Curated Storefront makes downtown windows vibrant
Published: August 2, 2018 - 11:34 PM
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By Anderson Turner

ABJ/Ohio.com correspondent

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