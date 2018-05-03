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Art review: Jerry Birchfield exhibit shows artist’s love of process
Published: May 3, 2018 - 6:33 PM
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By Anderson Turner
ABJ/Ohio.com correspondent
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