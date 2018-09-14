Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Art review: Photos shed new light on local landscapes
Published: September 14, 2018 - 10:17 AM
Full Screen Linked Image

By Anderson Turner

ABJ/Ohio.com correspondent

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Art review: Photos shed new light on local landscapes Updated September 14th, 2018 10:17 AM
William Shatner still finds joy in ‘Star Trek’ role; he’s coming to Akron Civic for screening of ‘Khan’ Updated September 14th, 2018 10:16 AM
Things to Do, Sept. 14: Round Town in Kent; Little C Music Fest; ‘Don Quijote’; hike and campfire September 13th, 2018 9:04 PM
Pulse listings: Things to do around Akron September 12th, 2018 8:35 PM

THE LATEST

Akron grandfather pleads not guilty in shooting death of grandson Updated September 14th, 2018 11:19 AM
Summa Akron City ER is one of three sites in nationwide mental-health study Updated September 14th, 2018 11:14 AM
Hudson considers buying solar power Updated September 14th, 2018 9:52 AM
Akron teens charged with robbing Barberton Kmart Updated September 14th, 2018 9:51 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal