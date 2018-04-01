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Coach House Theatre announces new artistic directors, different shows to end season
Published: April 1, 2018 - 12:28 PM
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By Kerry Clawson
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