‘Hamilton’ single tickets go on sale April 13

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Single seats to Hamiltons summer run in Cleveland go on sale at 9 a.m. April 13. (Courtesy of Playhouse Square)
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