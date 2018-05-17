James Mismas retires, leaving a sizable musical legacy at Westminster Presbyterian Church

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5NdXNpYy1tYWtpbmcgYXQgdGhlIGhpZ2hlc3QgcG9zc2libGUgbGV2ZWwgaGFzIGFsd2F5cyBiZWVuIHRoZSBuYW1lIG9mIHRoZSBnYW1lIGZvciBKYW1lcyBNaXNtYXMsIHdobyB3aWxsIHBsYXkgaGlzIGxhc3Qgc2VydmljZSBhdCAxMDozMCBhLm0uIE1heSAyNyBiZWZvcmUgcmV0aXJpbmcgYXMgb3JnYW5pc3QgYW5kIG11c2ljIGRpcmVjdG9yIGF0IFdlc3RtaW5zdGVyIFByZXNieXRlcmlhbiBDaHVyY2ggaW4gQWtyb24uPC9wPgo8cD5BZnRlciAyMyB5ZWFycyBhdCB0aGUgY2h1cmNoJiM4MjE3O3MgbXVzaWNhbCBoZWxtLCBoZSBoYXMgbnVtZXJvdXMgYWNjb21wbGlzaG1lbnRzIHRvIGxvb2sgYmFjayBvbiB0aGF0IGhlIHNheXMgd291bGQgbm90IGhhdmUgYmVlbiBwb3NzaWJsZSB3aXRob3V0IHRoZSBzb2xpZCBzdXBwb3J0IGFuZCBmcmllbmRzaGlwIG9mIHNvIG1hbnkgaW4gdGhlIHBhcmlzaC4gTWlzbWFzLCA2Nywgbm90IG9ubHkgd29ya3MgYXQgdGhlIGNodXJjaCBidXQgaXMgYWxzbyBhIG1lbWJlciB3aXRoIGhpcyBodXNiYW5kLCBsb2NhbCBhcnRpc3QgQnJ1Y2UgU3RlYm5lci48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGNodXJjaCBoYXMgYmVlbiBzbyBraW5kIGFuZCBsb3ZlbHkgYW5kIGNhcmluZyBmb3IgbWUgYW5kIG15IGh1c2JhbmQgYW5kIG91ciBjaGlsZHJlbiBmb3IgdGhlIHBhc3QgMjMgeWVhcnMsJiM4MjE3OyYjODIxNzsgTWlzbWFzIHNhaWQuPC9wPgo8cD5Cb3JuIGluIENsZXZlbGFuZCwgTWlzbWFzIHdhcyByYWlzZWQgaW4gV29vc3RlciBhbmQgc3RhcnRlZCBzdHVkeWluZyB0aGUgb3JnYW4gYXQgYWdlIDExLiBIZSByZWNlaXZlZCBhIGRlZ3JlZSBpbiBvcmdhbiBwZXJmb3JtYW5jZSBhdCBPYmVybGluIENvbnNlcnZhdG9yeSBpbiAxOTczLCBmb2xsb3dlZCBieSBhIG1hc3RlciYjODIxNztzIGRlZ3JlZSBpbiBvcmdhbiBwZXJmb3JtYW5jZSBpbiAxOTc2IGF0IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIElsbGlub2lzIGFuZCBhIG1hc3RlciYjODIxNztzIGRlZ3JlZSBpbiB2b2NhbCBwZXJmb3JtYW5jZSBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBpbiAxOTgwLjwvcD4KPHA+SGUgYmVnYW4gd29ya2luZyBhcyBhIHByb2Zlc3Npb25hbCBvcmdhbmlzdCBhcyBhIHRlZW4gYW5kIGhhcyBuZXZlciBsb29rZWQgYmFjay48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gZG9pbmcgdGhpcyBmb3IgNTMgeWVhcnMgcHJldHR5IHN1Y2Nlc3NmdWxseSwgSSBmZWVsLCBhbmQgaXQmIzgyMTc7cyByZWFsbHkgaW1wb3J0YW50IHRvIG1lLCBhbmQgaXQgYWx3YXlzIGhhcyBiZWVuIHJlYWxseSBpbXBvcnRhbnQgdG8gbWUgYXMgSSYjODIxNzt2ZSBwb25kZXJlZCB3aGVuIGFsbCB0aGlzIG1pZ2h0IHdyYXAgdXAsIHRoYXQgSSBzdG9wIHJpZGluZyB0aGUgY3Jlc3Qgb2YgdGhlIHdhdmUgc3RpbGwgZmVlbGluZyBsaWtlIEkmIzgyMTc7bSBkb2luZyBhIHJlYWxseSBnb29kIGpvYiwgSSYjODIxNzttIGNvbm5lY3RlZCwmIzgyMTc7JiM4MjE3OyB0aGUgbXVzaWNpYW4gc2FpZCBvZiBoaXMgZGVjaXNpb24gdG8gcmV0aXJlIG5vdy48L3A+CjxwPkhlIGFuZCBTdGVibmVyIGFyZSB0aGUgcGFyZW50cyBvZiBBYXJvbiAoRW1pbHkpIFN0ZWJuZXIgb2YgRGVudmVyIGFuZCBBbXkgKEFhcm9uKSAgTGVvbmhhcmR0IG9mIENhbnRvbi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgdGhpbmdzIGZpcnN0PC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5XaGVuIE1pc21hcyBhcnJpdmVkIGF0IFdlc3RtaW5zdGVyIGluIDE5OTUsIHRoZSBvcmdhbiB3YXMgb2xkZXIgYW5kICYjODIyMDtpbiBuZWVkIG9mIHNvbWUgc2lnbmlmaWNhbnQgaGVscC4mIzgyMjA7IEhlIHN1Z2dlc3RlZCBmb3JtaW5nIGEgY29tbWl0dGVlIHRvIHJlc2VhcmNoIHJlcGxhY2luZyBpdCwgYW5kIE9ycnZpbGxlIGNvbXBhbnkgU2NoYW50eiB3YXMgY2hvc2VuIHRvIGJ1aWxkIGEgbmV3IDcxLXJhbmsgb3JnYW4gaW4gMTk5OC4gTWlzbWFzIHNlcnZlZCBhcyB2b2x1bnRlZXIgY29uc3VsdGFudCB0byBzYXZlIHRoZSBjaHVyY2ggbW9uZXkgb24gdGhlIG5lYXJseSAkNzAwLDAwMCBvcmdhbiByZXN0b3JhdGlvbiBwcm9qZWN0LiA8L3A+CjxwPkFjY29yZGluZyB0byBjdXJyZW50IHBhc3RvciBKb24gSGF1ZXJ3YXMsIHRocm91Z2ggTWlzbWFzJiM4MjE3OyB2aXNpb24gYW5kIGxlYWRlcnNoaXAgaW4gY3VsdGl2YXRpbmcgZG9ub3JzLCBmdWxsIGZ1bmRpbmcgd2FzIGFjaGlldmVkIGluIHNldmVyYWwgbW9udGhzLCBpbiB0aW1lIGZvciB0aGUgaW5zdGFsbGF0aW9uIGluIE9jdG9iZXIgMTk5OC4gPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SmltIGlzIGEgcmVhbGx5IGJlbG92ZWQgcGVyc29uIGFuZCBwZW9wbGUgdGhhdCBtZWV0IGhpbSBhbmQgZ2V0IHRvIGtub3cgaGltIGluZXZpdGFibHkganVzdCByZWFsbHksIHJlYWxseSBsaWtlIGhpbSBhcyBhIHBlcnNvbiwmIzgyMTc7JiM4MjE3OyBIYXVlcndhcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBhbiBpbmNyZWRpYmx5IGpveWZ1bCBwZXJzb24uIEhlIGxhdWdocyBhIGxvdC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5IYXVlcndhcyBpcyB0aGUgZmlmdGggcGFzdG9yIE1pc21hcyBoYXMgd29ya2VkIHdpdGggYXQgV2VzdG1pbnN0ZXIuIFRoZSBwYXN0b3Igc2FpZCBvdGhlciBjaHVyY2hlcyBoYXZlIHRyaWVkIHRvIHdvbyB0aGUgcG9wdWxhciBNaXNtYXMgYXdheSBvdmVyIHRoZSB5ZWFycywgYnV0IFdlc3RtaW5zdGVyIGhhcyBhbHdheXMgZm91bmQgYSB3YXkgdG8gcGF5IGhpbSBhIGNvbXBldGl0aXZlIHNhbGFyeSBhbmQgc3VwcG9ydCBoaXMgcHJvamVjdHMuIDwvcD4KPHA+QW5vdGhlciBsZWdhY3kgTWlzbWFzIGxlYXZlcyBpcyB0aGUgRml2ZSBhdCBGaXZlIGZyZWUgY29uY2VydCBzZXJpZXMsIGEgZ2lmdCB0byB0aGUgY29tbXVuaXR5IHRoYXQgaGFzIHJ1biBhbm51YWxseSBmcm9tIFNlcHRlbWJlciB0aHJvdWdoIE1heSBmb3IgMjAgeWVhcnMuICA8L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIHdhbnRlZCBpdCB0byBiZSBwcm9mZXNzaW9uYWwtY2FsaWJlciBtdXNpYy1tYWtpbmcgYW5kIEkgd2FzIHJlYWxseSwgcmVhbGx5IGluc2lzdGVudCB0aGF0IHRoZXJlIGJlIG5vIGNvc3QsJiM4MjE3OyYjODIxNzsgc2FpZCBNaXNtYXMsIHdobyBvbiBTdW5kYXkgZGlyZWN0ZWQgYW5kIGFjY29tcGFuaWVkIG1hbnkgb2YgaGlzIGN1cnJlbnQgYW5kIGZvcm1lciB2b2NhbCBzdHVkZW50cyBpbiBoaXMgZmluYWwgRml2ZSBhdCBGaXZlIGNvbmNlcnQsIHRoZSBNb3RoZXImIzgyMTc7cyBEYXkgT3BlcmEvQnJvYWR3YXkgR2FsYS48L3A+CjxwPkhlIHNhaWQgdGhlIHNlcmllcyBoYXMgYmVlbiB3ZWxsIHN1cHBvcnRlZCBmaW5hbmNpYWxseSBieSB0aGUgcGFyaXNoIHNpbmNlIGl0cyBpbmNlcHRpb24sIGFuZCBhbiBlbmRvd21lbnQgZnVuZCBzcGVjaWZpY2FsbHkgZm9yIHRoZSBtdXNpYyBzZXJpZXMgd2lsbCBlbnN1cmUgdGhhdCBoaXMgc3VjY2Vzc29yIGhhcyB0aGUgcmVzb3VyY2VzIHRvIGtlZXAgdGhpcyBvdXRyZWFjaCBwcm9ncmFtIGdvaW5nLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UcmFkaXRpb25hbCBmaW5hbGU8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkF0IHRoZSBlbmQgb2YgbGFzdCBTdW5kYXkmIzgyMTc7cyBjb25jZXJ0LCBrZWVwaW5nIHdpdGggdHJhZGl0aW9uLCB0aGUgcGVyZm9ybWVycyBlbmRlZCB0aGUgY29uY2VydCB3aXRoIDxlbT5TaW5nIHRvIExvdmU8L2VtPiwgZnJvbSB0aGUgSm9oYW5uIFN0cmF1c3Mgb3BlcmV0dGEgPGVtPkRpZSBGbGVkZXJtYXVzPC9lbT4uIEFuZCBhcyBoZSBkb2VzIGVhY2ggeWVhciBmb3IgdGhlIE1vdGhlciYjODIxNztzIERheSBjb25jZXJ0LCBNaXNtYXMgdG9sZCBjb25jZXJ0Z29lcnM6ICYjODIyMDtUaGUgYmVnaW5uaW5nIG9mIGFsbCBhcnQgaXMgbG92ZS4gJiM4MjMwOyBUaGUgd29ydGggYW5kIGV4dGVudCBvZiBldmVyeSBhcnQgd2lsbCwgYWJvdmUgYWxsLCBiZSBkZXRlcm1pbmVkIGJ5IHRoZSBhcnRpc3QmIzgyMTc7cyBjYXBhY2l0eSBhbmQgYWJpbGl0eSB0byBsb3ZlLCYjODIxNzsmIzgyMTc7IHF1b3RpbmcgR2VybWFuIHBvZXQvbm92ZWxpc3QgSGVybWFuIEhlc3NlLjwvcD4KPHA+TWFueSBjb21tdW5pdHkgbWVtYmVycyBoYXZlIHRvbGQgTWlzbWFzIGhvdyB2YWx1YWJsZSB0aGUgRml2ZSBhdCBGaXZlIHNlcmllcyBpcy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlzIGp1c3Qgc28gaW1wb3J0YW50IHRvIG1lIHRvIGJlIGFibGUgdG8gY29tZSBoZXJlIGFuZCBoZWFyIGFsbCB0aGVzZSBjb25jZXJ0cyBiZWNhdXNlIEkgY2FuJiM4MjE3O3QgYWZmb3JkIHRvIGJ1eSB0aWNrZXRzIGF0IEUuSi4gVGhvbWFzIG9yIHdoZXJldmVyIHlvdSYjODIxNztyZSBidXlpbmcgdGlja2V0cywmIzgyMTc7JiM4MjE3OyBjb25jZXJ0Z29lcnMgaGF2ZSB0b2xkIGhpbS48L3A+CjxwPk92ZXIgdHdvIGRlY2FkZXMsIHRoZSBzZXJpZXMgaGFzIGZlYXR1cmVkIG11c2ljaWFucyByYW5naW5nIGZyb20gQWtyb24gQmFyb3F1ZSB0byBwaWFuaXN0IFBoaWxpcCBUaG9tc29uIG9mIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uLiBFYWNoIE5vdmVtYmVyLCBNaXNtYXMgYWxzbyBoYXMgcHJlc2VudGVkIGEgbWFqb3IgY2hvcmFsIHdvcmsgdGhhdCBmZWF0dXJlcyBhcmVhIGhpZ2ggc2Nob29sIGFuZCBjb2xsZWdlIHNpbmdlcnMsIHdoaWNoIGhlIGNhbGxzICYjODIyMDtvdXRyZWFjaCBhdCBpdHMgZmluZXN0LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIGNhbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIG9mIHRvbyBtYW55IHRoaW5ncyB0aGF0IGFyZSBtb3JlIHN1c3RhaW5pbmcgdG8gdGhlIHNvdWwgdGhhbiBhIGJ1bmNoIG9mIHBlb3BsZSBtYWtpbmcgbXVzaWMgdG9nZXRoZXIuIEV2ZXJ5b25lIGlzIGZvY3VzZWQgb24gZXhjZWxsZW5jZSwgdGhleSBhcmUgd29ya2luZyB0b2dldGhlciBhbmQgdHJ5aW5nIHRoZWlyIGhhcmRlc3QgdG8gYmUgdGhlIHN0cm9uZ2VzdCBwYXJ0aWNpcGFudCBpbiB0aGUgZ3JvdXAsIGFuZCBpdCBtYWtlcyBmb3Igd29uZGVyZnVsIG11c2ljLW1ha2luZywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5EdXJpbmcgTWlzbWFzJiM4MjE3OyB0ZW51cmUsIHRocmVlIGRpZmZlcmVudCBtdXNpYyBlbmRvd21lbnQgZnVuZHMgaGF2ZSBiZWVuIGNyZWF0ZWQgYXQgdGhlIGNodXJjaCB0byBjb250aW51ZSBXZXN0bWluc3RlciYjODIxNztzIG11c2ljIHByb2dyYW1zIGluIHBlcnBldHVpdHkuPC9wPgo8cD5NaXNtYXMgaGFzIHRhdWdodCB2b2ljZSBhdCBsb2NhbCB1bml2ZXJzaXRpZXMgaW5jbHVkaW5nIE1vdW50IFVuaW9uLCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiwgdGhlIENvbGxlZ2Ugb2YgV29vc3RlciBhbmQgS2VudCBTdGF0ZS4gSGUgY3VycmVudGx5IHRlYWNoZXMgdm9pY2UgYXQgQmFsZHdpbiBXYWxsYWNlLCB3aGVyZSBoZSBoYXMgYmVlbiBhbiBhZGp1bmN0IHByb2Zlc3NvciBmb3IgZml2ZSB5ZWFycy4gSGUgYWxzbyBjb25kdWN0ZWQgdGhlIEFrcm9uIFN5bXBob255IENob3J1cyBmb3IgMTAgeWVhcnMuPC9wPgo8cD5JbiBhbm90aGVyIEFrcm9uIGxlZ2FjeSwgaGUgYWxzbyBmb3VuZGVkIFdlc3RtaW5zdGVyIFZvY2FsIEFjYWRlbXkgbW9yZSB0aGFuIDIwIHllYXJzIGFnbywgcnVuIGluIHRoZSBiZWdpbm5pbmcgYnkgdGhyZWUgb2YgaGlzIEtTVSB2b2ljZSBzdHVkZW50cyAmIzgyMTI7IFN1ZSBXYWxsaW4sIEphbWllIENvcmRlcyBhbmQgUm9uIEhhemVsZXR0LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZXJlIHdhcyBhIG5lZWQgZm9yIGl0IGluIHRoZSBjb21tdW5pdHkgYXQgdGhhdCB0aW1lIGluIHBhcnRpY3VsYXIsJiM4MjE3OyYjODIxNzsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0luIGV4Y2hhbmdlIGZvciB0aGVtIGhhdmluZyBzcGFjZSB0byB0ZWFjaCwgdGhleSBzYW5nIGluIHRoZSBjaHVyY2ggY2hvaXIuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SXQgdG9vayBvZmYgbGlrZSBhIHJvY2tldC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZhdm9yaXRlIGFudGhlbXM8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkluIGhpcyBmaW5hbCB5ZWFyIGFzIG11c2ljIGRpcmVjdG9yIGF0IFdlc3RtaW5zdGVyLCBNaXNtYXMgaGFzIGVuam95ZWQgZG9pbmcgZmF2b3JpdGUgYW50aGVtcyB3aXRoIHRoZSBjaG9pciBhcyB3ZWxsIGFzIHNjZW5lcyBmcm9tIDxlbT5BbWFobCBhbmQgdGhlIE5pZ2h0IFZpc2l0b3JzPC9lbT4gb24gQ2hyaXN0bWFzIEV2ZS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIHNwZW50IHRpbWUgbGVhcm5pbmcgbmV3IG9yZ2FuIHBpZWNlcyB0byBwbGF5IHRoYXQgSSBoYWQgbm90IHByZXZpb3VzbHkgbGVhcm5lZCwmIzgyMTc7JiM4MjE3OyBzYWlkIE1pc21hcywgd2hvIHN0cmVzc2VkIHRoYXQgaGUgd29uJiM4MjE3O3QgaGF2ZSB0aGUgb3JnYW4gdGhhdCBoZSBoZWxwZWQgZGVzaWduIHRvIHByYWN0aWNlIG9uIHdoZW4gaGUgcmV0aXJlcy48L3A+CjxwPkhlIGtub3dzIGhlJiM4MjE3O2xsIGxpa2VseSBiZSBhc2tlZCB0byBzZXJ2ZSBhcyBhIHN1YnN0aXR1dGUgb3JnYW5pc3QuIEhlJiM4MjE3O2xsIGFsc28gY29udGludWUgdGVhY2hpbmcgYXQgQmFsZHdpbiBXYWxsYWNlLCBhbmQgd2lsbCBjb25kdWN0IFN1bW1pdCBDaG9yYWwgU29jaWV0eSYjODIxNztzIHNwcmluZyBjb25jZXJ0IGluIE1heSAyMDE5LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MganVzdCBnb2luZyB0byBiZSBmdW4gdG8gc2VlIHdoYXQgcHJlc2VudHMgaXRzZWxmLCYjODIxNzsmIzgyMTc7IGhlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5NaXNtYXMgaGFzIGVuam95ZWQgZ3JlYXQgc2F0aXNmYWN0aW9uIG51cnR1cmluZyBtdWx0aXBsZSBnZW5lcmF0aW9ucyBvZiB2b2ljZSBzdHVkZW50cyBhbmQgd2F0Y2hpbmcgdGhlbSBncm93IGFzIG11c2ljaWFucy4gSGUgY2l0ZWQgdGhlIGxpZmUtY2hhbmdpbmcgY2FyZSBoaXMgb3duIGNvbW11bml0eSBwdXQgaW50byBoaXMgZWFybHkgbXVzaWNhbCBkZXZlbG9wbWVudCwgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBDb2xsZWdlIG9mIFdvb3N0ZXIgb3JnYW4gdGVhY2hlciB3aG8gZ2F2ZSBoaW0gZnJlZSBsZXNzb25zIHdoZW4gaGUgd2FzIGEgdGVlbiBpbiBleGNoYW5nZSBmb3IgaGlzIHdvcmtpbmcgYXMgYW4gYXNzaXN0YW50IHRvIHRoZSBzY2hvb2wgb3JnYW4gdHVuZXIuIEEgZmFtaWx5IGdhdmUgaGltIHVzZSBvZiBpdHMgY2FyIGR1cmluZyB1bmRlcmdyYWR1YXRlIHNjaG9vbCBpbiBPYmVybGluIHNvIGhlIGNvdWxkIGNvbW11dGUgdG8gV29vc3RlciB0byBjb250aW51ZSBhcyBvcmdhbmlzdCBhdCBGaXJzdCBQcmVzYnl0ZXJpYW4gQ2h1cmNoLjwvcD4KPHA+SW4gb3RoZXIgbGlmZS1jaGFuZ2luZyBnaWZ0cywgYSBXb29zdGVyIG11c2ljIGNsdWIgZ290IG1vbmV5IHRvZ2V0aGVyIHRvIHNlbmQgaGltIHRvIEludGVybG9jaGVuIEFydHMgQ2FtcCBpbiBNaWNoaWdhbiB3aGVuIGhlIHdhcyAxNSBhbmQgaGFkIGp1c3QgbG9zdCBoaXMgZmF0aGVyLiBBbmQgZm9ybWVyIFJ1YmJlcm1haWQgZXhlY3V0aXZlIEhvcmF0aW8gRWJlcnQsIHdobyBtYWRlIGl0IGhpcyBtaXNzaW9uIHRvIGhlbHAgeW91bmcgcGVvcGxlIHB1cnN1aW5nIHRoZWlyIGVkdWNhdGlvbiwgcGFpZCBmb3IgTWlzbWFzJiM4MjE3OyB0dWl0aW9uLCBhcGFydG1lbnQsIGZvb2QsIGNhciBhbmQgZ2FzIGR1cmluZyBoaXMgZ3JhZHVhdGUgc2Nob29sIHllYXJzIGluIElsbGlub2lzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgbGl2ZWQgdW5kZXIgYSBzdGFyLCYjODIxNzsmIzgyMTc7IE1pc21hcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7WW91IG5lZWQgdGhhdCBhZmZpcm1hdGlvbiBhbmQgbG92ZSBhbmQgY2FyZSBhbmQgY29uY2Vybi4gSSYjODIxNzt2ZSByZWNlaXZlZCB0aGF0IGZvciBteSB3aG9sZSBsaWZlLCBmcm9tIHdoZW4gSSBmaXJzdCBiZWdhbi4gJiM4MjMwOyBJJiM4MjE3O20ganVzdCByZWFsbHkgZ3JhdGVmdWwgYW5kIGZlZWwgbGlrZSBpdCYjODIxNztzIGJlZW4gYSByZWFsbHkgYmxlc3NlZCBsaWZlLCBnZXR0aW5nIHRvIGRvIHRoZSB0aGluZ3MgdGhhdCBJIGxvdmUgdGhlIG1vc3QuIEl0JiM4MjE3O3MgYmVlbiBhIHJlYWwgZ2lmdC4mIzgyMTc7JiM4MjE3OzwvcD4KPHA+QXJ0cyB3cml0ZXIgS2VycnkgQ2xhd3NvbiBtYXkgYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1Mjcgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtjbGF3c29uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+a2NsYXdzb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBMaWtlIGhlciBvbiBGYWNlYm9vayBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9rY2xhd3NvbmFiaiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2tjbGF3c29uYWJqPC9hPiBvciBmb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXIgQEtlcnJ5Q2xhd3NvbkFCSi48L3A+Cg==