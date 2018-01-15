New Ohio poet laureate hopes to celebrate poetry in life

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DT0xVTUJVUzogQXV0aG9yIHJlYWRpbmdzIGluIHRoZSBodXNoZWQgYW5kIHJldmVyZW50IGF0bW9zcGhlcmVzIG9mIHVuaXZlcnNpdGllcyBhbmQgbGlicmFyaWVzIGhhdmUgdGhlaXIgcGxhY2UsIGJ1dCB0aGV5IGNhbiBhbHNvIGRpc2NvdXJhZ2UgcG90ZW50aWFsIHJlYWRlcnMsIHNheXMgT2hpbyYjODIxNztzIG5ldyBwb2V0IGxhdXJlYXRlLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0IGJlY29tZXMgZm9yYmlkZGluZyBhbmQgaW50aW1pZGF0aW5nIGZvciBwZW9wbGUgd2hvIG1pZ2h0IHNheSwgJiM4MjE2O09oLCBJIGRvbiYjODIxNzt0IHJlYWQgdGhhdCBraW5kIG9mIGJvb2ssJiM4MjIxOyYjODIxNzsgc2FpZCBEYXZpZCBMdWNhcy48L3A+CjxwPlRyeWluZyB0byBvdmVyY29tZSB0aGF0IHBlcmNlcHRpb24gaXMgb25lIHJlYXNvbiB3aHkgTHVjYXMgdGVhY2hlcyBhIGNsYXNzIGF0IENhc2UgV2VzdGVybiBSZXNlcnZlIFVuaXZlcnNpdHkgdGl0bGVkICYjODIyMDtQb2V0cnkgZm9yIFBlb3BsZSBXaG8gSGF0ZSBQb2V0cnkuJiM4MjIxOyBIZSYjODIxNztzIGFsc28gY28tZm91bmRlciBvZiBCcmV3cyArIFByb3NlLCBhIG1vbnRobHkgcmVhZGluZyBzZXJpZXMgaW4gYSBDbGV2ZWxhbmQgYnJldyBwdWIuPC9wPgo8cD5UaGUgc2VyaWVzJiM4MjE3OyBtb3R0bz8gJiM4MjIwO0xpdGVyYXR1cmUgaXMgYmV0dGVyIHdpdGggYmVlci4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5MdWNhcywgMzcsIHdhcyBuYW1lZCB0aGUgc3RhdGUmIzgyMTc7cyBzZWNvbmQgcG9ldCBsYXVyZWF0ZSB0aGlzIG1vbnRoIGJ5IFJlcHVibGljYW4gR292LiBKb2huIEthc2ljaC48L3A+CjxwPkxhd21ha2VycyBhdXRob3JpemVkIHRoZSB0d28teWVhciBwb3NpdGlvbiwgd2hpY2ggY29tZXMgd2l0aCBhICQ1LDAwMCBzdGlwZW5kLCBpbiAyMDE0LiBPaGlvIHdhcyB0aGUgNDV0aCBzdGF0ZSB0byBjcmVhdGUgdGhlIHBvZXQgbGF1cmVhdGUgcG9zdC48L3A+CjxwPkx1Y2FzLCBvZiBDbGV2ZWxhbmQgSGVpZ2h0cywgaGFzIHRhdWdodCBhdCBDYXNlIFdlc3Rlcm4gUmVzZXJ2ZSBVbml2ZXJzaXR5LCB0aGUgQ2xldmVsYW5kIENsaW5pYyBQcm9ncmFtIGluIE1lZGljYWwgSHVtYW5pdGllcyBhbmQgSm9obiBDYXJyb2xsIFVuaXZlcnNpdHkuIEhlIHN1Y2NlZWRzIHRoZSBmaXJzdCBwb2V0IGxhdXJlYXRlLCBzdWJ1cmJhbiBDb2x1bWJ1cyBkb2N0b3IgYW5kIHJhZGlvbG9naXN0IEFtaXQgTWFqbXVkYXIuPC9wPgo8cD5MdWNhcyBpcyBhIGZyZXF1ZW50bHkgcHVibGlzaGVkIGFuZCBhd2FyZC13aW5uaW5nIHBvZXQuIEhpcyBmaXJzdCBib29rLCAmIzgyMjA7V2VhdGhlciwmIzgyMjE7IHdvbiB0aGUgMjAxMiBPaGlvYW5hIEJvb2sgQXdhcmQgaW4gcG9ldHJ5LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0xpa2UgdXMgdGhleSBoYXZlIGNvbWUgYSBsb25nIHdheS9mcm9tIHRoZWlyIHZhcmlvdXMgZWxzZXdoZXJlcy9mb3IgcmVhc29ucyB0aGV5IGNhbm5vdCBxdWl0ZSBhcnRpY3VsYXRlL2ZvbGxvd2luZyB0aGUgdHJhY2Ugb2YgYSBmYWludCBzdGFyL2ludG8gdGhlIGRpbWluaXNoaW5nIGRpc3RhbmNlLCYjODIyMTsgaGUgd3JpdGVzIGluICYjODIyMDtUaHJlZSBLaW5ncyYjODIyMTsgZnJvbSAyMDE2LjwvcD4KPHA+THVjYXMgc2F5cyBoZSYjODIxNztzIHRyaWVkIHVuc3VjY2Vzc2Z1bGx5IHRvIGNvbXBvc2Ugb24gYSBzY2hlZHVsZSwgc2l0dGluZyBiZWZvcmUgYSBjb21wdXRlciBzY3JlZW4uIEJ1dCBoaXMgYmVzdCB3b3JrIGNvbWVzIGFzIGhlJiM4MjE3O3MgbW92aW5nIGFyb3VuZCwgd2hldGhlciBkcml2aW5nIHNvbWVwbGFjZSBvciBydW5uaW5nIGVycmFuZHMgbGlrZSBncm9jZXJ5IHNob3BwaW5nLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgZG8gYmV0dGVyIHdoZW4gSSBzdGVhbCB0aW1lIGZyb20gb3RoZXIgdGFza3MsJiM4MjIxOyBMdWNhcyBqb2tlZC4gJiM4MjIwO1RoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm90aGluZyBsaWtlIGhhdmluZyAyMCBwYXBlcnMgdG8gZ3JhZGUgdG8gZ2V0IGEgcG9lbSB3cml0dGVuLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BUDogPC9zdHJvbmc+V2h5IHNob3VsZCBwZW9wbGUgcmVhZCBwb2V0cnk/PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkx1Y2FzOjwvc3Ryb25nPiAmIzgyMjA7QmVjYXVzZSBpdCBjYW4gYmUgYSB3YXkgb2YgbWFraW5nIG1lYW5pbmcgb3V0IG9mIHRoZWlyIGxpdmVzIGFuZCBvdXQgb2YgdGhlIGxpdmVzIG9mIG90aGVycy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QVA6PC9zdHJvbmc+IFdoYXQgbWFrZXMgYSBnb29kIHBvZW0/PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkx1Y2FzOjwvc3Ryb25nPiAmIzgyMjA7U29tZXRoaW5nIGluIGl0cyBsYW5ndWFnZSB0aGF0IGdyYWJzIHRoZWlyIGF0dGVudGlvbiBhbmQga2VlcHMgdGhlaXIgYXR0ZW50aW9uIGxvbmcgYWZ0ZXIgdGhlIHBvZW0gaXMgb3Zlci4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QVA6PC9zdHJvbmc+IFdoYXQgYXJlIHlvdXIgZ29hbHMgYXMgT2hpbyBwb2V0IGxhdXJlYXRlPzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5MdWNhczo8L3N0cm9uZz4gJiM4MjIwO0kgaG9wZSB0byBjZWxlYnJhdGUgdGhlIGxlZ2FjeSBvZiBwb2V0cnkgaW4gT2hpbyBhbmQgb2YgT2hpbyBwb2V0cywgYm90aCBpbiB0ZXJtcyBvZiB3aGF0IHdlIG1pZ2h0IHRoaW5rIG9mIGFzIHRyYWRpdGlvbmFsIHBvZW1zLCBidXQgYWxzbyB0byBjZWxlYnJhdGUgcG9ldHJ5IGFzIHdlIGVuY291bnRlciBpdCBpbiBzb25nIGx5cmljcywgYW5kIGNvbnZlcnNhdGlvbnMgYW5kIG1ldGFwaG9ycyBhbmQgc2xhbmcgYW5kIGpva2VzLCBhbmQgYWxsIG9mIHRoZSB3YXlzIGluIHdoaWNoIHdlIHVzZSBsYW5ndWFnZSB0aGF0IGFyZSBub3QgcHVyZWx5IGZ1bmN0aW9uYWwuJiM4MjIxOzwvcD4K