Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Pianist sees colors in music, inspires students to create art
Published: September 6, 2018 - 7:14 PM
Full Screen Linked Image

By Kerry Clawson

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Pianist sees colors in music, inspires students to create art September 6th, 2018 7:14 PM
Review: Jennifer Garner seeks bloody revenge in ‘Peppermint’ September 6th, 2018 7:07 PM
Hot Spot: Stop and smell the roasting corn at Szalay’s September 6th, 2018 6:15 PM
Review: Cleveland artist Darius Steward tells stories in portraits September 6th, 2018 5:52 PM

THE LATEST

Trump officials say ‘Not me!’ amid his anger over Times article September 6th, 2018 7:10 PM
Browns notebook: Why cutting backup center Aaron Neary could telegraph Hue Jackson’s starting left tackle decision September 6th, 2018 7:01 PM
Authorities search son’s Portage County property for parents who have been missing for decades September 6th, 2018 6:39 PM
How the Browns can beat the Steelers and go 6-10 this season (podcast) September 6th, 2018 6:21 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal