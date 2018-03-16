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Review: Artists of Rubber City show spills beyond the Box Gallery
Published: March 16, 2018 - 2:01 PM
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By Anderson Turner
ABJ/Ohio.com correspondent
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