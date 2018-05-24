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Review: Joys and challenges of painting outdoors reflected in Plein Air exhibit
Published: May 24, 2018 - 7:38 PM
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By Anderson Turner

ABJ/Ohio.com correspondent

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