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Stage notes: Millennial Theatre Project’s ‘Sweeney Todd’ a spooky good time; ‘Star Wars’ at Blossom; Chanticleer Awards
Published: August 30, 2018 - 6:07 PM
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Ticket sales went so well for the Millennial Theatre Project’s production of the killer musical Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street that the Akron Civic Theatre added a late-night performance of the dark show at 11:30 p.m. Saturday.

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